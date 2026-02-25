Eyüpsultan’da 150 Milyon TL'ye 30 Daire mi Aldı? Burak Özçivit’ten Açıklama Geldi

Ünlü oyuncu Burak Özçivit, son günlerde ortaya atılan gayrimenkul yatırımı iddialarıyla gündeme geldi. Eyüpsultan’da çok sayıda daire satın aldığı yönündeki haberler sosyal medyada geniş yankı uyandırırken, Özçivit’ten konuya ilişkin açıklama geldi.

Televizyon kariyerinde birçok projede yer alan ve son olarak “Kuruluş Osman” dizisindeki performansıyla dikkat çeken oyuncunun, İstanbul’da toplu bir konut yatırımı yaptığı öne sürüldü. İddialara göre Özçivit’in Eyüpsultan’da 30 daire satın aldığı ve bu alım için yaklaşık 150 milyon TL ödediği ileri sürüldü.

İDDİALAR KISA SÜREDE GÜNDEM OLDU

Söz konusu iddialar magazin gündeminde hızla yayılırken, sosyal medya platformlarında da çok sayıda yorum yapıldı. Özçivit’in kariyerinde yeni bir yatırım hamlesi yaptığına dair haberler, kısa sürede geniş kitlelere ulaştı.

AÇIKLAMA GECİKMEDİ

Hakkında çıkan haberlerin ardından Burak Özçivit, sessizliğini bozdu. Ünlü oyuncu, sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı paylaşımda iddiaları net bir dille yalanladı.

Özçivit açıklamasında,"Çıkan haberlerin hiçbir gerçekliği yoktur. İnsanları yanlış yönlendirmeyi lütfen bırakın" ifadelerini kullandı.

