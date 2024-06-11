Evrim Alasya detayı... Kızılcık Şerbeti'ne bomba transfer: Yeni karaktere o can verecek

Geçmişte Canım Ailem, Ulan İstanbul ve Şahsiyet gibi popüler dizilerde rol almış olan Şebnem Bozoklu, ekranlara geri dönüyor.

Birsen Altuntaş'ın haberine göre, Kızılcık Şerbeti dizisinin yeni sezonunda dikkat çeken bir gelişme yaşandı. Gold Film'in yapımını üstlendiği dizinin kadrosuna, Şebnem Bozoklu da katılıyor.

ŞEBNEM BOZOKLU HANGİ KARAKTERE CAN VERECEK?

Şebnem Bozoklu, dizide Meri karakterini canlandıracak ve başrol oyuncusu Evrim Alasya'nın hayat verdiği Kıvılcım'ın İzmir'den gelen kuzenini oynayacak.

Ayrıca, diziye dört yeni ve önemli oyuncunun daha katılacağı belirtildi.

Kaynak: Gerçek Gündem