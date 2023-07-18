Evlilikleri 15 dakikada bitmişti: Ceyda Düvenci'den manidar mesaj
Bülent Şakrak ile 8 yıllık evliliğini sonlandıran Ceyda Düvenci, boşandıktan sonra tatile çıktı ve manidar bir mesaj paylaştı.
2015'te nikah masasına oturan ve Ali adında bir çocukları bulunan Ceyda Düvenci ile Bülent Şakrak'ın evliliklerinde sorun yaşadığı ileri sürülmüştü. Düvenci ile Şakrak'ın bir süredir çift terapistine gittiği ancak aralarındaki problemleri çözemediği iddiaları ortaya atılmıştı.
BOŞANDILAR
İkili, 10 Temmuz'da ise 8 yıllık evliliklerini İzmir-Ödemiş Adliyesi'nde 15 dakika süren duruşmada anlaşmalı olarak sonlandırmıştı. Çiftin oğulları Okan Ali'nin velayeti annesine verilmişti.
MANİDAR GÖNDERME
Ayrılığın ardından tatile çıkan Düvenci, objektif karşısına geçti. Teknede bikinisi ve makyajsız haliyle poz veren Ceyda Düvenci, manidar bir göndermede bulundu.
Ünlü oyuncu, "İyileştiğin anları unutma…" ifadelerini kullandı.
AYRILIK NASIL GELDİ?
Magazin yorumcusu Müge Dağıstanlı, geçtiğimiz günlerde ayrılığa giden süreçle ilgili olarak şu bilgileri vermişti: