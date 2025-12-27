Evlilik Kararı Almışlardı... Ünlü Çift Birbirini Tek Kalemde Sildi!

Ağustos ayında nişanlanan Ali Öner ile Livanur Aydın, sosyal medyadan birbirlerini sildi. Çift, nişan fotoğraflarını silip birbirlerini takipten çıktı.

Evlilik Kararı Almışlardı... Ünlü Çift Birbirini Tek Kalemde Sildi!
Best Model of Turkey yarışmasında derece elde eden ve kariyerine oyuncu olarak devam eden Ali Öner, bir süredir Livanur Aydın ile aşk yaşıyordu. Öner ile Aydın, ağustos ayında ilişkilerini bir adım ileri taşıyarak nişanlandı.

Şu sıralar TRT'in fenomen dizisi Taşacak Bu Deniz'de rol alan Ali Öner ile Livanur Aydın, nişan törenlerinden paylaştıkları fotoğraflarla mutluluklarını takipçileriyle paylaştı.

Ali Öner ile Livanur Aydın'dan gelen son hamle, ayrılık haberini gündeme getirdi. Öner ile Aydın’ın, sosyal medya hesaplarından nişan fotoğraflarını silerek birbirlerini takip etmeyi bıraktı.

Kaynak: Haber Merkezi

