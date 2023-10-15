Evlenmeyi düşünüyorlar: Umut Evirgen'in Alina Boz'dan istediği söz şaşırttı
Umut Evirgen, oyuncu Alina Boz'la kısa süre önce başladığı ilişkisini evlilikte taçlandırmaya hazırlanıyor. Evirgen'in sevgilisinden istediği söz ise oldukça şaşırtıcı.
Tuba Büyüküstün, Melisa Şenolsun ve Serenay Sarıkaya gibi isimlerle yaşadığı birlikteliklerle anılan işletmeci - yönetmen Umut Evirgen, kısa bir süre önce oyuncu Alina Boz ile yeni bir aşka yelken açtı.
Bu aşk magazin gündeminde kısa sürede en çok konuşulan konular arasındaki yerini aldı. Alina Boz ile Umut Evirgen'in evleneceği ortaya çıktı.
Magazin yorumcusu Müge Dağıstanlı, 10 Haber'de yayınlanan yazısında ünlü çift arasında yaşananlarla ilgili edindiği bilgileri okurlarıyla paylaştı.
"Dört aydır aşk yaşayan Umut Evirgen ile Alina Boz’u görenler hep aynı şeyi söylüyor: 'Çifte kumrular gibiler.' Kasım sonu evlenmeyi planlayan çift, uzun bir balayı programı hazırlamış" diyen Dağıstanlı, şöyle devam etti:
Umut Evirgen nikah öncesi müstakbel eşinden bir söz istemiş: ‘Eski aşkları kıskanmak yok.’
NEDEN BUNU İSTEDİ?
Evirgen bunu neden mi istiyor? Birçok güzel oyuncuyla aşk yaşadı. İçlerinden biri kıskançlık krizine girip Evirgen’in, evinde ne varsa kırıp döktü.
2 milyon TL’lik hasar meydana getirdi. Sonrasında masrafı ödedi. İddiaya göre; evin o halinin fotoğrafları hala Umut Evirgen’de."
Kaynak: 10 Haber / Müge Dağıstanlı