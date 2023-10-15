Evlenmeyi düşünüyorlar: Umut Evirgen'in Alina Boz'dan istediği söz şaşırttı

Umut Evirgen, oyuncu Alina Boz'la kısa süre önce başladığı ilişkisini evlilikte taçlandırmaya hazırlanıyor. Evirgen'in sevgilisinden istediği söz ise oldukça şaşırtıcı.

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Evlenmeyi düşünüyorlar: Umut Evirgen'in Alina Boz'dan istediği söz şaşırttı - Resim: 1

Tuba Büyüküstün, Melisa Şenolsun ve Serenay Sarıkaya gibi isimlerle yaşadığı birlikteliklerle anılan işletmeci - yönetmen Umut Evirgen, kısa bir süre önce oyuncu Alina Boz ile yeni bir aşka yelken açtı.

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Evlenmeyi düşünüyorlar: Umut Evirgen'in Alina Boz'dan istediği söz şaşırttı - Resim: 2

Bu aşk magazin gündeminde kısa sürede en çok konuşulan konular arasındaki yerini aldı. Alina Boz ile Umut Evirgen'in evleneceği ortaya çıktı.

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Evlenmeyi düşünüyorlar: Umut Evirgen'in Alina Boz'dan istediği söz şaşırttı - Resim: 3

Magazin yorumcusu Müge Dağıstanlı, 10 Haber'de yayınlanan yazısında ünlü çift arasında yaşananlarla ilgili edindiği bilgileri okurlarıyla paylaştı.

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Evlenmeyi düşünüyorlar: Umut Evirgen'in Alina Boz'dan istediği söz şaşırttı - Resim: 4

"Dört aydır aşk yaşayan Umut Evirgen ile Alina Boz’u görenler hep aynı şeyi söylüyor: 'Çifte kumrular gibiler.' Kasım sonu evlenmeyi planlayan çift, uzun bir balayı programı hazırlamış" diyen Dağıstanlı, şöyle devam etti:

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Evlenmeyi düşünüyorlar: Umut Evirgen'in Alina Boz'dan istediği söz şaşırttı - Resim: 5

Umut Evirgen nikah öncesi müstakbel eşinden bir söz istemiş: ‘Eski aşkları kıskanmak yok.’

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Evlenmeyi düşünüyorlar: Umut Evirgen'in Alina Boz'dan istediği söz şaşırttı - Resim: 6

NEDEN BUNU İSTEDİ?

Evirgen bunu neden mi istiyor? Birçok güzel oyuncuyla aşk yaşadı. İçlerinden biri kıskançlık krizine girip Evirgen’in, evinde ne varsa kırıp döktü.

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Evlenmeyi düşünüyorlar: Umut Evirgen'in Alina Boz'dan istediği söz şaşırttı - Resim: 7

2 milyon TL’lik hasar meydana getirdi. Sonrasında masrafı ödedi. İddiaya göre; evin o halinin fotoğrafları hala Umut Evirgen’de."

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Evlenmeyi düşünüyorlar: Umut Evirgen'in Alina Boz'dan istediği söz şaşırttı - Resim: 8

Kaynak: 10 Haber / Müge Dağıstanlı

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