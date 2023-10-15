Evlenmeyi düşünüyorlar: Umut Evirgen'in Alina Boz'dan istediği söz şaşırttı

"Dört aydır aşk yaşayan Umut Evirgen ile Alina Boz’u görenler hep aynı şeyi söylüyor: 'Çifte kumrular gibiler.' Kasım sonu evlenmeyi planlayan çift, uzun bir balayı programı hazırlamış" diyen Dağıstanlı, şöyle devam etti: