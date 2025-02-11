Evlat Acısıyla Yıkılan Mazhar Alanson İlk Kez Konuştu: Sesi Titredi, Cümlesini Tamamlayamadı
MFÖ grubu üyesi Mazhar Alanson, Özkan Uğur ve yakın zamanda kaybettiği kızı Eda Alanson hakkında konuştu. Sesi titreyen Alanson, “Zaman diyorlar ama zamanla geçecek bir şey değil. Tuhaf bir şekilde Allah sabrı veriyor. Bir de isyan etmezsen… İsyan etmenin hiçbir faydası yok. Kabulleniyorsun her şeyi… Allah düşmanıma vermesin” dedi.
Kaynak: NTV
Mazhar Alanson, Ceyda Düvenci'nin sunumuyla NTV'de ekranlara gelen 'Bambaşka Sohbetler'e konuk oldu. Usta müzisyen, son teklisi 'Biz Bu Yaşlarda Ağlarız'ın hikayesini anlattı.
'ŞARKIYI YAZDIKTAN SONRA İSİM KOYARIM'
Usta müzisyen, son teklisi 'Biz Bu Yaşlarda Ağlarız'ın hikayesini anlattı. Alanson, "Bu şarkının ismi yıllar önce çıktı. Bir aile toplantımızda rahmetli ablam ağladı ve evde bir büyüğümüz 'Biz bu yaşlarda ağlarız' dedi. Beni çok etkiledi o deyiş, not defterime bu cümleyi geçirdim. 'Bundan şarkı olur' dedim. Ben şarkıyı yazdıktan sonra isim koyarım, illa ki şarkıda tekrar edilen bir laf olması gerekli değildir. 'Mazeretim Var Asabiyim Ben'in de önce başlığını buldum” açıklamasını yaptı.
HAYATINI KAYBEDEN KIZIYLA İLGİLİ KONUŞTU
Mazhar Alanson ekim ayında hayatını kaybeden kızı Eda Alanson hakkında ise ilk kez konuştu. Mazhar Alanson, sesi titreyerek, “Zaman diyorlar ama zamanla geçecek bir şey değil. Tuhaf bir şekilde Allah sabrı veriyor. Bir de isyan etmezsen… İsyan etmenin hiçbir faydası yok. Kabulleniyorsun her şeyi… Dosyam yanımda, cümlelerle meşgul oluyorum, evde huzurlusun, kabul ediyorsun, başka çaren yok, üzülüyorsun. Allah düşmanıma vermesin” dedi, ardından da konuşmakta zorlanarak Ceyda Düvenci’ye “Başka konuya geçelim” dedi.
'BİRBİRİMİZİ TAMAMLIYORDUK'
Mazhar Alanson, MFÖ grubu üyesi yakın dostu Özkan Uğur'u 80 Temmuz 2023 tarihinde kaybetti. Arkadaşının ölümünün ardından da konuşan Mazhar Alanson, “O’nun varlığı… Yanımızda çocuk aynı notaları, aynı şeyi çalıyor ama, onun varlığı olmayınca olmuyor. Birbirimizi çok tamamlıyorduk, doğru insanlar birbirini buldu. Farklılıklardan çıktı MFÖ. Örnektik biz. 3 kişinin beste yapması korkunç zor bir şeydir, dokunurdu Özkan, müthişti o konuda. Özkan, Fuat’la aramızda bir yapıştırıcıydı. O yapıştırıcı gidince şimdi bakalım nasıl olacak? Konserler şeklinde değil de başka proje düşünüyoruz. Konserlere ara vermek durumundayız” ifadelerini kullandı.