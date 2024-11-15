Evini Arabasını Satıp Fabrika Kurmuştu... Ünlü Türkücü Dünyaya Açıldı, Paraya Para Demiyor

Ünlü türkücü Berdan Mardini'nin 2018 yılında evini arabasını satıp 120 milyon TL’ye memleketinde kurduğu fabrikada işler iyi gidiyor. Ünlü türkücünün gülleri dünyaya açıldı, geliri katlandı.

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Evini Arabasını Satıp Fabrika Kurmuştu... Ünlü Türkücü Dünyaya Açıldı, Paraya Para Demiyor - Resim: 1

Farklı giyim tarzı ve özel hayatıyla son dönemde magazin manşetlerinin en çok konuşulan isimlerinden biri olan ünlü türkücü Berdan Mardini şimdi de memleketine kurduğu fabrika ile gündemde.

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Evini Arabasını Satıp Fabrika Kurmuştu... Ünlü Türkücü Dünyaya Açıldı, Paraya Para Demiyor - Resim: 2

Mardini, 4 yıl önce evini arabasını satıp Tarım ve Kırsal Kalkınmayı Destekleme Kurumu (TKDK) desteğiyle 120 milyon TL'ye, merkez Artuklu ilçesine 20 kilometre uzaklıkta kırsal Yaylabaşı Mahallesi'ne fabrika kurmuştu.

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Evini Arabasını Satıp Fabrika Kurmuştu... Ünlü Türkücü Dünyaya Açıldı, Paraya Para Demiyor - Resim: 3

350 kişiye istihdam sağlayan Berdan Mardini, dünyaya açıldı. Güllerin fabrikada işlenmesi sonucu elde edilen gül yağı ve suyu iç piyasanın yanı sıra Orta Doğu ve Avrupa ülkelerine satılıyor.

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Evini Arabasını Satıp Fabrika Kurmuştu... Ünlü Türkücü Dünyaya Açıldı, Paraya Para Demiyor - Resim: 4

İşlenen ürünlerin yanı sıra gülün posası, yağı ve suyu da hammadde olarak ihraç ediliyor.

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Evini Arabasını Satıp Fabrika Kurmuştu... Ünlü Türkücü Dünyaya Açıldı, Paraya Para Demiyor - Resim: 5

'KİLOSU 14 BİN EURO'

Berdan Mardini daha önce yaptığı bir açıklamada; "Fabrikada yüzde 90 kadın istihdamını sağladığımız için çok mutluyuz. Sezonda 400 kişi çalışıyor. Gülün geçen sene bir kilosu 14 bin eurodan satıldı." demişti.

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Evini Arabasını Satıp Fabrika Kurmuştu... Ünlü Türkücü Dünyaya Açıldı, Paraya Para Demiyor - Resim: 6
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