Evindeki Jakuzide Ölü Bulunmuştu: Geriye Bıraktığı Devasa Servet Ortaya Çıktı

Yayınlandığı döneme damga vuran "Friends" dizisinde Chandler Bing karakteri ile en sevilen sitcom karakterlerinden biri haline gelen Matthew Perry'nin ölüm haberi, hem hayranlarını hem de Hollywood dünyasını derinden sarsmıştı.

JAKUZİDE ÖLÜ BULUNMUŞTU

28 Ekim'de Malibu'da evindeki jakuzide ölü bulunduğu aktarılan 54 yaşındaki Perry'nin ölüm nedeni açıklanmıştı. Otopsi raporuna göre, Perry'nin "ketaminin akut etkileri" nedeniyle hayatını kaybettiği bildirildi. Kanında ketamin bulunan oyuncunun ardından jakuzide boğulduğu belirtildi.

TOPLAM SERVETİ ORTAYA ÇIKTI

Oyuncunun ölümüyle ilgili araştırmalar devam ederken ardında bıraktığı serveti ortaya çıktı. Mahkeme belgelerine göre, oyuncunun toplam serveti 1,5 milyon dolar. Bu servet artık 120 milyon doların üzerinde değeri olan bir vakfın parçası.

6 MİLYON DOLARLIK EVİNİN VASİSİ ÇIKTI

Başlangıçta tahmin edilenden daha yüksek bir servete sahip olduğu düşünülen Perry'nin ABD'nin Kaliforniya eyaletinde hiçbir gayrimenkulünün olmadığı öne sürülürken, Pacific Palisades'te hayatını kaybettiği 6 milyon dolarlık evin, vasisi Lisa Fersuon'a ait olduğu belirtildi.

OYUNCUNUN ÖLÜMÜ 'KAZA' OLARAK NİTELENDİRİLMİŞTİ

Ketamin, anksiyete ve depresyon tedavisinde kullanılıyor. Los Angeles Bölgesi Tıbbi Muayene Departmanı tarafından hazırlanan raporda, oyuncunun ölümü "kaza" olarak nitelendirilmişti. People'ın haberine göre; polisin, Matthew Perry'nin ölümüyle ilgili olarak 'birden fazla kişinin' suçlanması gerektiğine inandığı ortaya çıktı.