Esra Ezmeci'nin sır gibi sakladığı sevgilisi ortaya çıktı

İlişki doktoru olarak tanınan ünlü psikolog Esra Ezmeci’nin sır gibi sakladığı sevgilisi ortaya çıktı.

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Esra Ezmeci'nin sır gibi sakladığı sevgilisi ortaya çıktı - Resim: 1

Ünlü psikolog Esra Ezmeci, bugüne kadar birçok kişiye ilişki ve sosyal hayat konusunda fikirler sunarken gözlerden uzak yaşadığı aşkıyla gündeme bomba gibi düştü.

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Esra Ezmeci'nin sır gibi sakladığı sevgilisi ortaya çıktı - Resim: 2

Esra Ezmeci’nin sır gibi sakladığı sevgilisinin Uraw Kozmetik Yönetim Kurulu Başkanı Servet Şerifoğlu olduğu ortaya çıktı.

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Esra Ezmeci'nin sır gibi sakladığı sevgilisi ortaya çıktı - Resim: 3

Şirketin kozmetik ürünleri 5 kıtada 32 ülkede yer alıyor.

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Esra Ezmeci'nin sır gibi sakladığı sevgilisi ortaya çıktı - Resim: 4

Şerifoğlu bir röportajında, holdingleşerek halka açılmayı planladıklarını da belirtmişti.

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Esra Ezmeci'nin sır gibi sakladığı sevgilisi ortaya çıktı - Resim: 5

Esra Ezmeci ile iş insanı Servet Şerifoğlu’nun ilişkisi magazin dünyasına bomba gibi düştü.

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Esra Ezmeci'nin sır gibi sakladığı sevgilisi ortaya çıktı - Resim: 6

İşte o fotoğraf...

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Esra Ezmeci'nin sır gibi sakladığı sevgilisi ortaya çıktı - Resim: 7
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Esra Ezmeci'nin sır gibi sakladığı sevgilisi ortaya çıktı - Resim: 8
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