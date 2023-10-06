Esra Dermancıoğlu: Bir sevgilimle sevişirken gözlerimdeki acıyı gördü...

Esra Dermancıoğlu kendinden bahsederken "Çok kişisel olacak ama bunu hiçbir zaman unutmadım, bir gün bir sevgilimle sevişirken bana o sırada dedi ki; ben hayatımda bu kadar acılı bakan bir göz görmedim. O esnada... Mesela orada küçücük bir bağ kurmuştum onunla ama tekrar doğsam kendime doğarım yine. Bir kere çok şaşırdım, ya onunla ilgili ya da belki benim çok açığa verdiğim cesaret edip söylemesi olabilir şaşırdım bir taraftan hoşuma da gitti. Bunu başka durumlarda da duydum aslında ama o an enteresandı. Beni hem biraz üzdü hem biri tarafından görülmesi bir taraftan hoşuma gitti" dedi.