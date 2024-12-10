Eski Survivor Yarışmacısı Okay Köksal'ın Kızı 8. Kattan Düştü

Fenomen yarışma programı Survivor'da 2019 yılında üçüncü olan milli güreşçi Okay Köksal'ın 14 yaşındaki kızı Azra, bilinmeyen bir nedenden 8. kattan düşerek yaralandı. Hakan Hatipoğlu, Okay Köksal'ın yoğun bakıma kaldırılan kızı için dua istediğini söyledi.

Hakan Hatipoğlu

'BİR KAZA SONUCU DÜŞTÜ'

Instagram hesabından paylaşımda bulunan Hatipoğlu, şunları yazdı:

"Kızı Azra'ya olan sevgisi ile Survivor'a katıldığı sene hepimizin aklına kazınan Okay kardeşimizin kızı bir kaza sonucu 8. kattan düştü ve yoğun bakımda. Az evvel konuştum dua istiyor. 'Elimizden gelen tek şey bu abi' dediğinde boğazım düğümlendi. Bunu okuyan herkesten bu güzel yeğenimiz için bir dua istiyorum. Köksal ailesinin Allah yardımcısı olsun. Umarım bu olayı sağlıkla atlatırlar. Allah yardımcınız olsun kardeşim."

Kaynak: Gerçek Gündem