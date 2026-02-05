Eski Survivor Yarışmacısı Didem Ceran Yüz Nakli Yaptırdı: Yeni Haline Yorum Yağdı

Eski Survivor yarışmacısı Didem Ceran, Kore’de iki gün süren kapsamlı bir yüz nakli operasyonu geçirdiğini açıklarken, iyileşme sürecini ve ameliyat detaylarını sosyal medya hesabından paylaştı.

Sosyal medya paylaşımlarıyla adından söz ettiren eski Survivor yarışmacısı Didem Ceran, Kore’de kapsamlı bir yüz nakli operasyonu geçirdiğini açıkladı. Ceran, iki gün süren ağır cerrahi sürece ilişkin detayları takipçileriyle tek tek paylaştı.

2006 yılında Oryantal Star yarışmasıyla tanınan, 2011 yılında ise Survivor kadrosunda yer alan Didem Ceran, bir süredir gözlerden uzak bir yaşam sürüyordu. Sosyal medya paylaşımlarını sürdüren Ceran, bu kez geçirdiği estetik operasyonlarla gündeme geldi.

Kore’de yüz nakli ameliyatı olduğunu duyuran Ceran, Türkiye’de daha önce geçirdiği bir operasyonla süreci karşılaştırarak yaşadıklarını anlattı. Ceran, Türkiye’deki ameliyatın daha basit olmasına rağmen günlerce şiddetli ağrı yaşadığını, Kore’de ise çok daha kapsamlı bir cerrahi müdahaleye rağmen ağrı hissetmediğini ifade etti.

Paylaşımlarında operasyonun detaylarına da yer veren Ceran, çene kemiklerinin yeniden şekillendirildiğini, kemiklerin kesilip geri alındığını ve çıkan kemik dokusunun dolgu olarak kullanıldığını belirtti. Bunun yanı sıra derin yüz germe, göz büyütme, dudak şekillendirme ve lifting işlemlerinin yapıldığını, geçmişte göğüs bölgesinde yaşadığı silikon problemi nedeniyle de temizlik operasyonu gerçekleştirildiğini aktardı.

Operasyonun iki güne yayıldığını belirten Ceran, ilk gün 4–5 saat, ikinci gün ise yaklaşık 10 saat süren oldukça ağır bir cerrahi süreç geçirdiğini, buna rağmen ciddi bir ağrı yaşamadığını söyledi.

SOSYAL MEDYADA YORUM YAĞDI

İyileşme sürecini gün gün paylaşmaya devam eden Didem Ceran’ın son hali, sosyal medyada geniş yankı uyandırdı. Takipçileri Ceran’ın paylaşımlarına “şimdiden çok iyi görünüyor”, “umarım hızlıca iyileşir”, “simetrik ve temiz bir işlem olmuş” ve “doktoru gerçekten başarılı” gibi çok sayıda olumlu yorum yaptı.

Kaynak: Haber Merkezi

