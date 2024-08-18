Eski Oyuncusu Çok Güzel Hareketler'e Geri Dönüyor
Ekranların uzun soluklu eğlence programı Çok Güzel Hareketler 2'nin yeni sezon hazırlıkları sürüyor. Yeni yayın döneminde ekibe eski kadrodan bir oyuncu daha katılıyor.
Uzun yıllardır yayınlanan eğlence programlarından olan, Genel Sanat Yönetmenliğini Yılmaz Erdoğan’ın yaptığı "Çok Güzel Hareketler 2" yeni sezonu sürprizlerle açıyor.
Birsen Altuntaş'ın aktardığına göre; Star TV’de pazar akşamları yayınlanan BKM programına başarılı oyuncu Hamza Yazıcı geri dönüyor.
Hamza Yazıcı 3 sezon süren “Camdaki Kız” dizisinde hayat verdiği Tako rolü nedeniyle programa veda etmişti. Yazıcı yeni yayın döneminde eski ekip arkadaşlarının arasındaki yerini alacak.
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