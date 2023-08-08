Erkin Koray'ın vasiyeti ortaya çıktı: Kızı açıkladı!

Cemalim, Fesupanallah, Arap Saçı, Yalnızlar Rıhtımı, Çöpçüler, Sevince gibi unutulmaz şarkılara imza atan Erkin Koray, Kanada'nın Toronto kentinde hastaneye kaldırılmıştı. 82 yaşındaki usta sanatçıdan akşam saatlerinde acı haber geldi. Akciğeriyle ilgili rahatsızlıklarının yanı sıra yaşlılığa bağlı sağlık sorunlarıyla savaşan Erkin Koray hayatını kaybetti. Koray'ın ölüm haberini, kızı Damla duyurdu.

KIZI DAMLA AÇIKLADI: "TÖREN DÜZENLEMEYECEĞİZ"

Gazeteci Birsen Altuntaş'ın haberine göre, usta sanatçının vasiyeti ortaya çıktı. Anadolu rock müziğinin 82 yaşındaki usta sanatçısının kızı Damla Koray babasının vasiyeti üzerine tören düzenlenmeyeceklerini belirtti ve “Tören düzenlemeyeceğiz, ancak hayranları ve arkadaşları için bir toplantı duyurulacak. Nazik mesajlarınız ve anlayışınız için teşekkür ederim. Bu hayatımın en zor günü…” mesajını yayınladı.