Erkan Kolçak Köstendil ile Cansu Tosun Sessiz Sedasız Boşandı

A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

2018 yılında dünyaevine giren Cansu Tosun ve Erkan Kolçak Köstendil, 2020 yılında oğulları Marsel’in doğumuyla ilk kez anne-baba olmanın mutluluğunu yaşamıştı. Örnek çift olarak gösterilen ikiliden gelen ayrılık haberi ise magazin gündeminde büyük yankı uyandırdı.

İddiaya göre ünlü çift, geçtiğimiz pazartesi günü Gemlik Adliyesi’nde anlaşmalı olarak boşandı. 8 yıllık evliliklerini noktalayan çiftin ayrılık kararını gözlerden uzak şekilde aldığı belirtildi.

Çiftin oğulları Marsel’in velayetinin ise anne Cansu Tosun’a verildiği öğrenildi. Ayrılık haberi sonrası sosyal medyada çok sayıda yorum yapılırken, hayranları yaşanan gelişme karşısında şaşkınlık yaşadı.

Kaynak: Haber Merkezi