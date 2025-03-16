Entübe Edilmişti: Tanyeli'nin Eşinden Fotoğraflı Paylaşım

Yaklaşık 3 yıldır pankreas kanseriyle mücadele eden Tanyeli'den kötü haber geldi. Hastanede tedavisi devam eden Tanyeli'nin durumu ağırlaştı.

Sağlık durumu gittikçe kötüleyen ünlü isim 3 gün önce entübe edildi. Tanyeli'nin entübe edilmesi sanat dünyasını sevenlerini yasa boğarken umutlu bekleyiş devam ediyor.

Tanyeli'nin sağlık durumu merak edilirken eşinden sosyal medya paylaşımı geldi. Tanyeli'nin eşi İlker Sünneli sosyal medya hesabından bir hastane fotoğrafı paylaşarak, ""Mucizeler baktığın her yerdedir" notunu düştü.

TANYELİ NE DEMİŞTİ?

Tanyeli tedavi süresince sosyal medya hesabından sevenlerini bilgilendirmeye devam etti. Son paylaşımı ise 27 Şubat'ta geldi.

Sevenlerinden dua isteyen Tanyeli şunları yazmıştı:

"Beni merak edenler... Endişelenmişsiniz bunu anlıyorum ve üstümde yük. Hastanedeyim Allah, nasip ederse bugün - yarın taburcu olacağım inşallah. Genelde tedavi için aldığım ilaçlar uyku yapıyor ve uyuyorum, mesajlara cevap verebilecek durumda olmuyorum. Hakkınızı helal edin. Ağrım çok ve öyle tek tek yazacak, konuşacak gücüm olmuyor. Allah'a emanet olun, bana en güzel hediye dualarınız."

Kaynak: Haber Merkezi