Entübe Edilmişti: Kadir İnanır'dan Duygulandıran Son Sözler

Türk sinemasının usta jönlerinden 77 yaşındaki Kadir İnanır'dan üzen haber geldi. Geçtiğimiz hafta Acıbadem Fulya Hastanesi'ne kaldırılan ve tetkikler sonucunda zatürre (pnömoni) teşhisi konularak yoğun bakıma alınan sanatçı, durumunun ağırlaşması üzerine hekimler tarafından entübe edildi.

'YETERİNCE OKSİJEN ALAMIYOR'

Usta sanatçının sağlık durumu ve kritik tedavi süreciyle ilgili detayları, kendisi gibi oyuncu olan yeğeni Levent İnanır kamuoyuyla paylaştı.

Amcasının ciddi bir solunum güçlüğü yaşadığını belirten Levent İnanır, "Zatürre nedeniyle maalesef yeterince oksijen alamıyor. Oksijen alamayınca buna bağlı olarak kan değerleri düşüyor. Doktorlarımız ellerinden geleni yapıyor. İyi olacak diye ümit ediyoruz, Allah onu sevenlerine bağışlayacaktır" diyerek kamuoyundan dua beklediklerini ifade etti.

ENTÜBE EDİLMEDEN ÖNCE ÇEVRESİNE MORAL VERDİ

Kadir İnanır’ın yoğun bakımda bilinci kapanmadan ve cihaza bağlanmadan hemen önceki son dakikalarında çevresindekilerle olan iletişimi ise duygusal anların yaşanmasına neden oldu. Yeğeniyle hastane odasında gerçekleştirdiği son görüşmeyi aktaran Levent İnanır, usta aktörün o zor anlarda bile ailesini düşündüğünü şu sözlerle aktardı:

“En son yanına girdiğimde bana rahatsız olan annemi sordu. Ben de kendisine 'Ablanı bırak, sen kendi sağlığına bak, iyi ol' dedim. Durumu genel olarak metanetliydi. Hatta gitmeden önce durumla eğlenerek bize moral vermek istedi ve 'Beni buradan çıkarın, buraya Levent’i yatırın' diyerek espri yaptı.”

AKCİĞERDE TÜMÖR TESPİT EDİLDİ

Öte yandan usta sanatçının hayat arkadaşı Jülide Kural da tedavi sürecine dair ek bir bilgilendirmede bulundu. Kural, zatürre tablosunun altında yatan ana nedenlerden birinin de akciğerde görülen bir tümör olduğunu, doktorların usta sanatçıya daha rahat müdahale edebilmesi, acı çekmemesi ve tedavinin tamamen kontrollü bir ortamda yürütülebilmesi adına entübasyon kararı aldıklarını doğruladı.

Kaynak: Haber Merkezi