Engin Altan Düzyatan Dubai’ye Yerleşti! Serveti Dudak Uçuklattı

Ünlü oyuncu Engin Altan Düzyatan ve eşi Neslişah Düzyatan tasını tarağını topladı Türkiye'yi terk etti. Engin Altan Düzyatan ve eşi Neslişah Düzyatan çocukları Emir Aras ve Alara’nın eğitimi için Dubai’ye yerleşti. Çift şu sıralar servetleriyle yine gündemde.

Sabah'ta yer alan iddiaya göre; oyunculuğunun yanı sıra birçok markanın reklam yüzü olan Düzyatan, bölüm başı aldığı ücretlerle ve reklam gelirlerini dolara yatırıyor. İddiaya göre oyuncunun 48 milyon dolara yakın mal varlığına sahip olduğu söyleniyor. Lüks harcamalar yapmayan Düzyatan, "Tam olarak kaç paran var?" sorusuna "Tam dersen bilmiyorum. Ama Neslişah biliyor" yanıtıyla da dikkat çekti.

Sosyal medyada Engin Altan Düzyatan'ın servetine oynadığı diziye gönderme yapılarak "Ertuğrul Gazi'nin böyle serveti yoktu" yorumları da geldi.

