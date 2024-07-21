Engin Akyürek'in Acı Günü! Kuzeni Trafik Kazasında Hayatını Kaybetti

Ünlü oyuncu Engin Akyürek’in avukat kuzeni Ezgi Başak Akyürek Okul, trafik kazasında hayatını kaybetti.

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Engin Akyürek'in Acı Günü! Kuzeni Trafik Kazasında Hayatını Kaybetti

Engin Akyürek'in amcası Ömer Akyürek’in kızı olan 32 yaşındaki avukat Ezgi Başak Akyürek Okul, trafik kazasında vefat etti. Sivas istikametine giden Ezgi Başak Akyürek Okul'un aracı, Refahiye ilçesi yakınlarında bir tıra arkadan çarptı.

Ezgi Başak Akyürek Okul bu kazada hayatını kaybederken araçta bulunan yedi aylık oğlu Baray Alp Okul'un da ağır yaralandığı belirtildi. Yaralanan yedi aylık Baray Alp Okul, olay yerine gelen sağlık ekiplerince ilk müdahale yapıldıktan sonra Mengücek Gazi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edilerek tedavi altına alındı.

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