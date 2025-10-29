Enes Batur YouTube’a Geri Döndü! Kanalının Adını Değiştirdi

YouTube’un en çok aboneye sahip Türk içerik üreticilerinden Enes Batur, kapattığı kanalını yeniden aktif hale getirdi. Adını “Enes Batur noone” olarak değiştiren fenomenin dönüşü, “tarikat” ve “yeni hayat” iddialarıyla sosyal medyada geniş yankı uyandırdı.

YouTube’un en popüler isimlerinden Enes Batur, sessizliğini bozdu. Geçtiğimiz haftalarda kanalındaki tüm videoları kaldırarak platformdan ayrılan Batur, hesabını yeniden aktif hale getirdi. 16 milyondan fazla abonesi bulunan ünlü içerik üreticisi, kanalının adını “Enes Batur noone”, kullanıcı adını ise “@newdaynewgame” olarak değiştirdi.

2012 yılında açtığı YouTube kanalıyla milyonlarca kişiye ulaşan Batur, bugüne kadar çektiği videolar, sinema filmleri ve müzik projeleriyle büyük bir takipçi kitlesi elde etmişti. Ancak geçtiğimiz haftalarda, eski sevgilisi Başak Karahan’ın evlenmesinden kısa bir süre sonra kanalını kapatma kararı almıştı. Kanalın aktif içerik üretimi olmamasına rağmen aylık milyonlarca TL pasif gelir getirdiği iddia edilmişti.

Batur’un hesabını kapatmasının ardından sosyal medyada birçok iddia gündeme geldi.
Bazı kullanıcılar, fenomenin son dönemdeki paylaşımlarını gerekçe göstererek “bir tarikata katıldığı” yönünde iddialar ortaya attı. Ancak bu iddialar resmi olarak doğrulanmadı.

Enes Batur’un kanalı yeniden aktif hale getirmesi, sosyal medyada “geri döndü mü?” tartışmalarını başlatırken, takipçileri ünlü YouTuber’ın yeni döneminde nasıl içerikler paylaşacağını merak ediyor.

