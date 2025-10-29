Enes Batur YouTube’a Geri Döndü! Kanalının Adını Değiştirdi

A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

YouTube’un en popüler isimlerinden Enes Batur, sessizliğini bozdu. Geçtiğimiz haftalarda kanalındaki tüm videoları kaldırarak platformdan ayrılan Batur, hesabını yeniden aktif hale getirdi. 16 milyondan fazla abonesi bulunan ünlü içerik üreticisi, kanalının adını “Enes Batur noone”, kullanıcı adını ise “@newdaynewgame” olarak değiştirdi.

HESABINI KAPATMIŞTI

2012 yılında açtığı YouTube kanalıyla milyonlarca kişiye ulaşan Batur, bugüne kadar çektiği videolar, sinema filmleri ve müzik projeleriyle büyük bir takipçi kitlesi elde etmişti. Ancak geçtiğimiz haftalarda, eski sevgilisi Başak Karahan’ın evlenmesinden kısa bir süre sonra kanalını kapatma kararı almıştı. Kanalın aktif içerik üretimi olmamasına rağmen aylık milyonlarca TL pasif gelir getirdiği iddia edilmişti.

“TARİKAT” VE “YENİ HAYAT” İDDİALARI

Batur’un hesabını kapatmasının ardından sosyal medyada birçok iddia gündeme geldi.

Bazı kullanıcılar, fenomenin son dönemdeki paylaşımlarını gerekçe göstererek “bir tarikata katıldığı” yönünde iddialar ortaya attı. Ancak bu iddialar resmi olarak doğrulanmadı.

Enes Batur’un kanalı yeniden aktif hale getirmesi, sosyal medyada “geri döndü mü?” tartışmalarını başlatırken, takipçileri ünlü YouTuber’ın yeni döneminde nasıl içerikler paylaşacağını merak ediyor.

Kaynak: Haber Merkezi