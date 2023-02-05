Emel Müftüoğlu yıllar sonra itiraf etti: Sesini kıskandım, kezzaplı çay önerdim
Şarkıcı Emel Müftüoğlu, Sertap Erener'i yıllar önce kıskandığını söylerken, "Sesini kıskandığım için ona kezzaplı ada çayı tavsiye etmiştim" dedi.
Haberler.com'un YouTube kanalında yayınlanan Haber Bahane programına Emel Müftüoğlu konuk oldu. Çok yaramaz bir çocukluk geçirdiğini ve bir dönem öfke kontrolü yaşadığı için neredeyse her gün karakolluk olduğunu söyleyen şarkıcı Emel Müftüoğlu, kıskandığı için meslektaşı Sertap Erener'e kezzaplı ada çayı tavsiye ettiğini söyledi.
Sezen Aksu'yu Sertap Erener'den kıskandığını söyleyen Emel Müftüoğlu, "Onlara şarkı vermek istediğinde kıskandığım için sen o şarkıyı daha iyi okursun verme derdim. Korkunç kıskanç bir insandım. Sertap Erener'in sesini kıskandığım için ona kezzaplı ada çayı tavsiye etmiştim
Ses telleri zarar görsün diye. 35 yaşıma kadar öyle bir insandım. Kendimi eğitmeye devam ediyorum. Allah'ım içimde gram kötülük kalmasın diye yalvarıyorum" dedi.
Öte yandan çok yaramaz ve hareketli bir çocuk olduğundan bahseden Emel Müftüoğlu, "Bir ailenin başına gelebilecek en korkunç çocuktum. Bir saniyesi aksiyonsuz geçmeyen bir çocuktum. Babam 'bu kızı bir yere bağlasak bütün şehrin elektriğini karşılar bu enerjiyle' diyordu.