Emel Müftüoğlu yıllar sonra itiraf etti: Sesini kıskandım, kezzaplı çay önerdim

Haberler.com'un YouTube kanalında yayınlanan Haber Bahane programına Emel Müftüoğlu konuk oldu. Çok yaramaz bir çocukluk geçirdiğini ve bir dönem öfke kontrolü yaşadığı için neredeyse her gün karakolluk olduğunu söyleyen şarkıcı Emel Müftüoğlu, kıskandığı için meslektaşı Sertap Erener'e kezzaplı ada çayı tavsiye ettiğini söyledi.