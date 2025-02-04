Elvin Levinler'den Duygulandıran Paylaşım: 'Bu Işığı Asla Unutmayacağım'
Elvin Levinler, 21 Ocak'ta kaybettiği babası için duygusal bir mesaj yayımladı. Arkadaşının mezarlıkta çektiği fotoğrafları paylaşan Levinler, "Babamın üzerimize, özellikle 4'ümüze vuran güçlü ve parlak ışığı... Bu vedayı ve ışığı asla unutmayacağım." diye yazdı.
Kaynak: Haber Merkezi
21 Ocak'ta babasını kaybeden ve geçtiğimiz günlerde kalp ameliyatı geçiren Elvin Levinler, sosyal medya hesabından babası için duygusal bir mesaj paylaştı.
Elvin Levinler, babası Selçuk Levinler'i defnettiği gün mezarlıkta arkadaşının kendisini çektiği fotoğrafları yayımladı.
Elvin Levinler "Babamın üzerimize, özellikle 4'ümüze vuran güçlü ve parlak ışığı... Akşamüzeri güneşini ne çok severdik, şimdi her ışık parladığında elim kalbime gidiyor çünkü bana sarıldığını biliyorum. Bu vedayı ve ışığı asla unutmayacağım. Bu anın güzelliğini uzaklardan haberimiz yokken çeken ve saygıyla sorup gönderen canım arkadaşım, sen olmasan bu anı olmayacaktı." ifadelerini kullandı.