Elvin Levinler'den Duygulandıran Paylaşım: 'Bu Işığı Asla Unutmayacağım'

Elvin Levinler "Babamın üzerimize, özellikle 4'ümüze vuran güçlü ve parlak ışığı... Akşamüzeri güneşini ne çok severdik, şimdi her ışık parladığında elim kalbime gidiyor çünkü bana sarıldığını biliyorum. Bu vedayı ve ışığı asla unutmayacağım. Bu anın güzelliğini uzaklardan haberimiz yokken çeken ve saygıyla sorup gönderen canım arkadaşım, sen olmasan bu anı olmayacaktı." ifadelerini kullandı.