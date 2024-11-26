Elton John'dan Üzen Haber! Görme Kaybı Yaşıyor

Dünyaca ünlü İngiliz şarkıcı Elton John, son konser turunu düzenledikten sonra bir süre kameralardan uzak durmuştu. 77 yaşındaki efsanevi şarkıcı, geçtiğimiz aylarda şiddetli göz enfeksiyonu nedeniyle bir gözünde görme kaybı yaşadığını açıkladı.

Grammy ödüllü yıldız, Instagram hesabından yaptığı açıklamada şunları söyledi:

"Yaz boyunca, maalesef sadece bir gözümde sınırlı görüşe sahip olmama neden olan ciddi bir göz enfeksiyonuyla uğraşıyorum. İyileşiyorum, ancak bu son derece yavaş bir süreç ve etkilenen gözün görüşünün geri gelmesi biraz zaman alacak. Son birkaç haftadır bana çok iyi bakan mükemmel doktor ve hemşire ekibine ve aileme çok minnettarım."

'ŞARKI SÖZLERİNİ GÖREMİYORUM'

NTV'de yer alan habere göre Sir Elton John, görme sorunu yaşadığı için yeni albümünü bitiremediğini belirtti. Good Morning America programına katılan sanatçı "Stüdyoya girip kayıt yapabilir miyim bilmiyorum çünkü şarkı sözlerini göremiyorum" dedi.

John, sözlerini "Böyle bir rahatsızlığın başıma gelmesi hiç iyi olmadı ve biraz afalladım. Hiçbir şey göremiyorum, hiçbir şey okuyamıyorum ve hiçbir şey izleyemiyorum" diye tamamladı.

Kaynak: NTV