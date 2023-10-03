Elendiğinde Armağan Çağlayan hüngür hüngür ağlamıştı: Popstar Evren Mevlanaoğlu'nun son hali şaşırttı

Sunuculuğunu Haldun Dormen ve Gamze Özçelik'in yaptığı 2003-2004 yıllarında Kanal D'de yayınlanan Popstar Türkiye yayınlandığı dönemde fırtınalar estirmişti. Armağan Çağlayan, Ercan Saatçi, Ahmet San ve Deniz Seki'nin jüri koltuğunda oturduğu yarışmaya güçlü sesiyle damga vuran Evren Mevlanaoğlu son haliyle gündem oldu.