Ekranların En Sevilen Dizisiydi! Bahar Dizisinden Kötü Haber
Show TV ekranlarında yayımlanan Bahar dizisinin 2.sezon sonunda final yapacağı iddia edildi. Başlangıçta tek sezon olarak planlanan dizinin 1 sezon daha uzatıldığı ortaya çıktı.
Demet Evgar (Bahar), Buğra Gülsoy (Evren), Mehmet Yılmaz Ak (Timur), Büşra Pekin (Süreyya), Ecem Özkaya (Rengin), Elçin Afacan (Eylem), Füsun Demirel (Gülçiçek), Elit Andaç Çam (Çağla), Demirhan Demircioğlu (Aziz Uras), Nil Sude Albayrak (Seren), Alisa Sezen Sever (Umay), Hasan Şahintürk (Reha), Sena Mia Kalıp (Parla) ve Hatice Aslan (Nevra) gibi sevilen oyuncuların kadrosunda yer aldığı Bahar serisinin 2025 haziran'ı final yapacağı iddia edildi. Kanal yönetimi henüz bu iddiaya ilişkin bir açıklama yapılmadı.
YENİ BÖLÜMDE NELER YAŞANACAK?
'Bahar: Kalbini Dinlemeye Var Mısın?'ın 20. Bölümünde;
Rengin'in Bahar'ın evini aile alması içinde bütün dengeleri alt üst etmekle aynı zamanda çok büyük bir olaya sebep olur. Seren ve Bahar'ın bu büyük olayda boğulurken Rengin'in yaptığı hata Bahar'ın çileden çıkması sebep olur.
Efsun'un ise Seren'i, Aziz Uras'tan ayrılması için yeni planları vardır. Sinirlerine hâkim olamayan Bahar kendini hiç ummadığı bir yerde bulacaktır. Evren geçmişinden gelen bir sürprizle karşı karşıya kalırken Bahar hem Evren'i hem kariyerini paraşütle sınayacaktır.
“Bahar: Kalbini Dinlemeye Var Mısın?” yeni bölümüyle bu akşam saat 20.00'de S nasıl TV'de!