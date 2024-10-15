Ekranların En Sevilen Dizisiydi! Bahar Dizisinden Kötü Haber

Efsun'un ise Seren'i, Aziz Uras'tan ayrılması için yeni planları vardır. Sinirlerine hâkim olamayan Bahar kendini hiç ummadığı bir yerde bulacaktır. Evren geçmişinden gelen bir sürprizle karşı karşıya kalırken Bahar hem Evren'i hem kariyerini paraşütle sınayacaktır.



“Bahar: Kalbini Dinlemeye Var Mısın?” yeni bölümüyle bu akşam saat 20.00'de S nasıl TV'de!