Ekonomik Krizin Son Durağı Yılbaşı Ekranları Oldu! Eski İhtişamdan Eser Yok

EN BÜYÜK PRODÜKSİYON TV8’DEN

TV8, yılbaşı gecesi en büyük prodüksiyona sahip ve ünlü isimlerle dolu programı "O Ses Türkiye Yılbaşı Özel"i yayınlayacak. Hadise, Beyaz, Athena Gökhan ve Ezgi Mola’dan oluşan jüri, ünlü isimlerin performanslarını değerlendirecek. Bu isimler arasında Giray Altınok, Barış Kılıç, Esra Bilgiç, Deniz Baysal, Barış Yurtçu, Sıla Türkoğlu, Doğukan Güngör ve Beril Pozam gibi ünlüler de yer alacak.