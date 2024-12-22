Ekonomik Krizin Son Durağı Yılbaşı Ekranları Oldu! Eski İhtişamdan Eser Yok
Yılbaşı gecesi için televizyon kanallarının yayınlayacağı programlar, bu yıl ekonomik krizin etkisiyle farklı bir görünüm alacak.
Kaynak: birsenaltuntas.com
Geçmiş yıllarda, kanallar birbirinden renkli ve eğlenceli özel programlarla seyirciyi ekran başına kilitlemek için büyük bir yarışa girerken, bu yıl reklam gelirlerinin düşmesiyle kanallar bütçelerini kısmak zorunda kaldı. Sonuç olarak, düşük bütçeli programlar ekrana gelecek.
DÜŞÜK BÜTÇELİ YILBAŞI PROGRAMLARI
Kanal D, 31 Aralık akşamı, Sibel Can, Hüsnü Şenlendirici ve Hakan Altun’un sunacağı "Şarkılar Bizi Söyler" programını yayınlayacak. Ancak bu yıl, program konuk almadan çekilecek.
Star TV ise, senelerce kapalı gişe sahnelenen Serenay Sarıkaya'nın yer aldığı "Alice Müzikali"ni ilk kez televizyon ekranına taşıyacak. Müzikal, 2019 yılında Afife Tiyatro Ödülleri'nde "Haldun Dormen Özel Ödülü" ve "En İyi Koreografi" ödüllerini kazanmıştı.
Atv, yılbaşı gecesi "Kim Milyoner Olmak İster?" yarışmasını izleyicilere sunacak. Programda, ünlü isimlerin yarışacağı bir özel bölüm olacak. Yarışmacılar arasında "Bir Gece Masalı"nın başrol oyuncuları Burak Deniz ve Su Burcu Yazgı Coşkun’un da bulunduğu isimler yer alacak.
Show TV, BKM’nin ünlü eğlence programı "Güldür Güldür Show"un eski skeçlerinden oluşan bir kolajı yayınlayacak.
EN BÜYÜK PRODÜKSİYON TV8’DEN
TV8, yılbaşı gecesi en büyük prodüksiyona sahip ve ünlü isimlerle dolu programı "O Ses Türkiye Yılbaşı Özel"i yayınlayacak. Hadise, Beyaz, Athena Gökhan ve Ezgi Mola’dan oluşan jüri, ünlü isimlerin performanslarını değerlendirecek. Bu isimler arasında Giray Altınok, Barış Kılıç, Esra Bilgiç, Deniz Baysal, Barış Yurtçu, Sıla Türkoğlu, Doğukan Güngör ve Beril Pozam gibi ünlüler de yer alacak.