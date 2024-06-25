Ekol TV'den "Bu Beren'i yerim" açıklaması

Eşi Kenan Doğulu ile tekne tatili yapan Beren Saat'i görüntüleyen bir muhabirin "Ben bu Beren'i yerim" demesi üzerine Ekol TV kurum içinde inceleme başlatıldığını açıkladı.

Beren Saat ve Kenan Doğulu çiftinin Bodrum'da yaptığı tatilde bir basın mensubunun sözleri tepki çekti.

Ekol TV'de yayınlanan görüntüde denize giren Beren Saat'i gören bir muhabirin "Ben Beren'i yerim" dediği duyuldu.

Görüntülerin gündem olmasının ardından açıklama yapan Ekol TV yönetim, şu ifadeleri kullandı: "22.06. 2024 tarihinde EKOL TV'de yayınlanan Ekol Magazin programında ülkemizin değerli sanatçılarından Beren Saat ile ilgili haber yayınlanmıştır. Haberde aynı görüntüyü çeken bir başka kanalın muhabiri tarafından kullanılan cümleler, sesin çok net anlaşılmaması nedeniyle dikkatten kaçmış ve habere girmiştir. Konuyla ilgili haberi yayına hazırlayan çalışanlarla ilgili kurum içinde inceleme başlatılmıştır. Kamuoyuna saygılarımızla duyurulur."