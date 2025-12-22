Efsane Müzisyen Hayatını Kaybetti! Müzik Dünyası Yasa Boğuldu

A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

Efsanevi Polonyalı caz müzisyeni Michał Urbaniak’ın hayatını kaybettiği, sanatçının resmi sosyal medya hesapları üzerinden duyuruldu. Yapılan açıklamada, “Harika notalarla yaşadı ve hissetti. 82 yaşında aramızdan ayrıldı” ifadelerine yer verildi.

CAZIN ÇOK YÖNLÜ USTASIYDI

Saksafon ve kemanı ustalıkla bir araya getiren Urbaniak, yalnızca bir icracı değil; aynı zamanda besteci ve aranjör kimliğiyle de caz tarihine iz bırakan isimler arasında yer aldı. Kariyeri boyunca dünyanın önde gelen caz müzisyenleriyle aynı sahneyi paylaştı.

VARŞOVA’DAN NEW YORK’A UZANAN YOLCULUK

1943 yılında Varşova’da dünyaya gelen Urbaniak, 1960’lı yılların başında Polonya’nın savaş sonrası oluşan güçlü caz sahnesinin, “Polonya caz okulu” olarak anılan akımının kilit figürlerinden biri haline geldi. Uluslararası çıkışını ise 1973 yılında New York’a taşınarak prestijli Columbia Records ile sözleşme imzalamasıyla yaptı.

DÜNYA CAZ SAHNESİNİN ARANAN İSMİ

Urbaniak, kariyeri boyunca Chick Corea, Herbie Hancock, Quincy Jones ve George Benson gibi caz dünyasının dev isimleriyle iş birliği yaptı. Ayrıca Miles Davis ile çalışan tek Polonyalı müzisyen olarak tarihe geçti ve Davis’in Tutu albümünde keman partisyonlarını kaydetti.

60’TAN FAZLA ALBÜM, YÜZLERCE BESTE

Sanat hayatı boyunca 60’tan fazla özgün albüme imza atan Urbaniak, 500’ü aşkın beste üretti. Dünyanın en önemli caz festivallerinde sahne alan usta müzisyen, 1971 yılında Montreux Jazz Festival’nde “En İyi Solist” dalında Büyük Ödül’ün sahibi oldu. 2016 yılında ise müzik alanındaki yaşam boyu başarıları nedeniyle Altın Fryderyk Ödülü’ne layık görüldü.

SİNEMA MÜZİKLERİYLE DE İZ BIRAKTI

Urbaniak, cazın yanı sıra sinema müzikleriyle de adından söz ettirdi. Aralarında The Debt, Farewell to Autumn ve Eden’ın da bulunduğu yapımlar Gdynia Film Festivali’nde büyük ödüller kazandı. Sanatçı, ayrıca 25 Amerikan filmi için müzik besteledi.

