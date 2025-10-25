Edis’ten Üzen Haber! Harbiye Konserinde Hastalığını İlk Kez Açıkladı

A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

Son dönemin en popüler isimlerinden Edis Görgülü, İstanbul Harbiye Açıkhava Sahnesi’ndeki konserinde sevenlerine unutulmaz anlar yaşattı. Ancak ünlü sanatçının sahnedeki enerjik performansı bu kez zorluklarla doluydu.

SAHNEDE ZORLANDI

“Arıyorum”, “Martılar”, “Çok Çok” ve “Benim Ol” gibi şarkılarıyla geniş bir hayran kitlesine sahip olan Edis, konserin ilerleyen dakikalarında dans ederken zaman zaman zor anlar yaşadı. Performans sırasında hayranlarıyla sohbet eden ünlü şarkıcı, ilk kez sağlık durumuna dair açıklama yaptı.

“BEL FITIĞI OLDUM”

Sahneye beli bandajlı şekilde çıkan Edis, “Fıtık oldum, bel fıtığı oldum. Dans ediyorum ama bir yerde belim çıkacakmış gibi hissediyorum” sözleriyle yaşadığı rahatsızlığı paylaştı.

Sanatçı, tüm ağrısına rağmen konserini yarıda bırakmadı ve hayranlarına “Bilet paralarının hakkını verin! Kimseyi otururken görmek istemiyorum” diyerek coşkulu anlar yaşattı.

Kaynak: Haber Merkezi