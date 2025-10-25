Edis’ten Üzen Haber! Harbiye Konserinde Hastalığını İlk Kez Açıkladı

Ünlü popçu Edis, Harbiye konserinde hayranlarını hem eğlendirdi hem de endişelendirdi. Sahne performansı sırasında zor anlar yaşayan ünlü sanatçı, ilk kez hastalığını açıkladı.

Son Güncelleme:
Edis’ten Üzen Haber! Harbiye Konserinde Hastalığını İlk Kez Açıkladı
A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

Son dönemin en popüler isimlerinden Edis Görgülü, İstanbul Harbiye Açıkhava Sahnesi’ndeki konserinde sevenlerine unutulmaz anlar yaşattı. Ancak ünlü sanatçının sahnedeki enerjik performansı bu kez zorluklarla doluydu.

SAHNEDE ZORLANDI

“Arıyorum”, “Martılar”, “Çok Çok” ve “Benim Ol” gibi şarkılarıyla geniş bir hayran kitlesine sahip olan Edis, konserin ilerleyen dakikalarında dans ederken zaman zaman zor anlar yaşadı. Performans sırasında hayranlarıyla sohbet eden ünlü şarkıcı, ilk kez sağlık durumuna dair açıklama yaptı.

Edis’ten Üzen Haber! Harbiye Konserinde Hastalığını İlk Kez Açıkladı - Resim : 1

“BEL FITIĞI OLDUM”

Sahneye beli bandajlı şekilde çıkan Edis, “Fıtık oldum, bel fıtığı oldum. Dans ediyorum ama bir yerde belim çıkacakmış gibi hissediyorum” sözleriyle yaşadığı rahatsızlığı paylaştı.

Sanatçı, tüm ağrısına rağmen konserini yarıda bırakmadı ve hayranlarına “Bilet paralarının hakkını verin! Kimseyi otururken görmek istemiyorum” diyerek coşkulu anlar yaşattı.

Fenomen Dizide Feci Kaza! Başrol Oyuncusu Apar Topar Hastaneye KaldırıldıFenomen Dizide Feci Kaza! Başrol Oyuncusu Apar Topar Hastaneye KaldırıldıMagazin

Melisa Tapan İle Yeni Ayrılmıştı... Kerem Bursin Gönlünü Bu Kez Ünlü Fenomene KaptırdıMelisa Tapan İle Yeni Ayrılmıştı... Kerem Bursin Gönlünü Bu Kez Ünlü Fenomene KaptırdıMagazin

Kaynak: Haber Merkezi

Etiketler
Edis
Son Güncelleme:
Melisa Tapan İle Yeni Ayrılmıştı... Kerem Bursin Gönlünü Bu Kez Ünlü Fenomene Kaptırdı Ünlü Oyuncu Gönlünü Bu Kez Fenomene Kaptırdı
TBMM'den Geçiyor: Vergi ve Harçlar Katlanıyor! Hangi Meslek Grubu Ne Kadar Etkilenecek? Yeni Vergi ve Harçlar Geliyor! İşte Etkilenecek Meslekler
Fenomen Dizide Feci Kaza! Başrol Oyuncusu Apar Topar Hastaneye Kaldırıldı Fenomen Dizide Feci Kaza! Başrol Hastaneye Kaldırıldı
TFF’den Galatasaray’a Soğuk Duş! Hacıosmanoğlu’ndan Taraftarı Çıldırtan Karar: Tepki Üstüne Tepki Yağıyor TFF'den Çıldırtan Karar! Tepki Üstüne Tepki Yağıyor
ÇOK OKUNANLAR
CHP'den İstifa Eden Belediye Başkanı AK Parti'ye Geçiyor! Siyaset Kulislere Karıştı CHP'den İstifa Eden Belediye Başkanı AK Parti'ye Geçiyor! Siyaset Kulislere Karıştı
Ali Koç Geri Dönüyor! Futbol Dünyasını Sallayacak Hamle: O Kulübü Satın Alacak Ali Koç Geri Dönüyor! Futbol Dünyasını Sallayacak Hamle: O Kulübü Satın Alacak
Altında Sert Rüzgar! 52 Haftalık Ralli Bitti! Yatırımcılar Tedirgin Altında Sert Rüzgar! 52 Haftalık Ralli Bitti! Yatırımcılar Tedirgin
Meteoroloji’den Sarı Kodlu Uyarı! İstanbul ve 11 İl Alarmda: Dışarı Çıkmayın Meteoroloji’den Sarı Kodlu Uyarı! İstanbul ve 11 İl Alarmda: Dışarı Çıkmayın
Cep Telefonlarında İndirim Dalgası! İşte Yeni ÖTV Düzenlemesiyle Fiyatı Düşecek Modeller Cep Telefonlarında İndirim Dalgası! İşte Yeni ÖTV Düzenlemesiyle Fiyatı Düşecek Modeller