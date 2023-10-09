Ece Seçkin'den çok konuşulacak sözler! "Yedi ay işkence çektim"

Ünlü şarkıcı Ece Seçkin, geçirdiği hastalıkla ilgili dikkat çeken açıklamalarda bulundu. Seçkin, “Yaklaşık yedi ay kadar işkence çektim. Sonrasında doğru tedaviyle iyi bir yere geldik” ifadelerini kullandı.

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Ece Seçkin'den çok konuşulacak sözler! "Yedi ay işkence çektim"

Şarkıları kadar özel hayatıyla da gündemde yer alan Ece Seçkin geçirdiği hastalık hakkında samimi açıklamalarda bulundu.

"ÇOK KÖTÜ ŞEKİLDE 2 YIL SÜRDÜ"

Ece Seçkin, "İdiyopatik kronik alerji, yani sebebi bilinmeyen, tanısı konulamayan… Çok kötü şekilde iki yıl sürdü. Rahatsızlığımın ne olduğunun bulunması biraz zor olduğu için doğru tedaviye başlayamamıştık. Ama sonra doktorumun teşhis koyması ve doğru tedaviyle hayatım kolaylaştı. Yaklaşık yedi ay kadar işkence çektim. Sonrasında doğru tedaviyle iyi bir yere geldik. Ve iki aydır o atakları geçirecek, hastanelik olacak şeyler yaşamadım. Çok dua ediyorum, bana da çok dua eden insan var. Hep mesajlar attılar, aradılar, onlara da çok teşekkür ederim. Gerçekten sabırla atlattık gibi gözüküyor." ifadelerine yer verdi.

"HER ŞEY YOLUNDA, ATLATTIK DİYEBİLİRİZ"

Yaşadıklarını sosyal medyada paylaşmadığını dile getiren Seçkin "Hasta serüvenim çok uzun sürdü. O dönemde paylaşamadım yaşadıklarımı, hastalanıyorsun, sen de bir insansın ve ağır bir rahatsızlık geçiriyorsun. Ama sanki bu senin zayıf bir tarafınmış, göstermemelisin gibi düşünmüştüm. Halbuki tam tersi keşke paylaşsaymışım. Belki o destekle, moralle çok daha hızlı toparlayacaktım. Ama sonradan anlattım ve bak herkesin verdiği moral bana ne kadar iyi geldi ki iyileştim. Şu an iyiyim, her şey yolunda atlattık diyebiliriz." dedi.

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