Ebru Yaşar'dan İzmir'de Yaza Muhteşem Final: Aşık Veysel Açıkhava Tiyatrosu Tıklım Tıklım Doldu

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Türk müziğinin güçlü sesi Ebru Yaşar, İzmir Bornova Aşık Veysel Açıkhava Tiyatrosu’nda sevenleriyle buluştu. Yaz sezonunun son konserinde yoğun ilgi yaşanırken tribünleri dolduran binlerce müziksever, Yaşar’ın sevilen şarkılarına hep bir ağızdan eşlik etti.

Güçlü repertuvarı ve sahne performansıyla geceye damga vuran Ebru Yaşar, konser boyunca temposunu bir an olsun düşürmedi.

Seyircilerin telefon ışıklarını aynı anda yakmasıyla ortaya çıkan görüntüler ise gecenin en dikkat çekici anlarından biri oldu.

Havadan çekilen görüntülerde Aşık Veysel Açıkhava Tiyatrosu’nu dolduran büyük kalabalık dikkat çekerken, Ebru Yaşar beyaz sahne kostümüyle de zarafetiyle göz doldurdu.

Yoğun konser maratonuna İzmir’de bir dev gece daha ekleyen Yaşar, güçlü performansıyla yaz sezonunun dikkat çeken konserlerinden birine daha imza attı.

Kaynak: Haber Merkezi