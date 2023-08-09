Ebru Gündeş'in yıllardır reddettiği kardeşi ortaya çıktı: Benzerlikleri dikkat çekti

Güçlü sesi ve şarkılarıyla uzun yıllardır adından söz ettiren Ebru Gündeş, ailesiyle de zaman zaman gündeme gelmeye devam ediyor. Henüz 4 yaşındayken babası tarafından terk edilen Gündeş'in bir kız kardeşi olduğu ortaya çıktı.