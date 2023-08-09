Ebru Gündeş'in yıllardır reddettiği kardeşi ortaya çıktı: Benzerlikleri dikkat çekti

Kariyerindeki başarısının yanı sıra ailesindeki sorunlarla gündeme gelen ve 4 yaşında kendisini terk eden babasıyla görüşmeyen Ebru Gündeş'in bir kız kardeşinin olduğu öğrenildi.

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Ebru Gündeş'in yıllardır reddettiği kardeşi ortaya çıktı: Benzerlikleri dikkat çekti - Resim: 1

Güçlü sesi ve şarkılarıyla uzun yıllardır adından söz ettiren Ebru Gündeş, ailesiyle de zaman zaman gündeme gelmeye devam ediyor. Henüz 4 yaşındayken babası tarafından terk edilen Gündeş'in bir kız kardeşi olduğu ortaya çıktı.

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Ebru Gündeş'in yıllardır reddettiği kardeşi ortaya çıktı: Benzerlikleri dikkat çekti - Resim: 2

KARDEŞİYLE GÖRÜŞMÜYOR

Remzi Gündeş'in, Ebru Gündeş'in annesiyle evliliğinden sonra bir evlilik daha gerçekleştirdiği ve bu evlilikte bir kızının daha olduğu öğrenildi.

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Ebru Gündeş'in yıllardır reddettiği kardeşi ortaya çıktı: Benzerlikleri dikkat çekti - Resim: 3

Gündeş'in kimsenin bilmediği ve gözlerden uzak bir hayat süren bir kız kardeşi olduğunu duyanlar şaşkınlığını gizleyemezken şarkıcının tavrı da dikkat çekti.

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Ebru Gündeş'in yıllardır reddettiği kardeşi ortaya çıktı: Benzerlikleri dikkat çekti - Resim: 4

İddiaya göre Aslıhan Gündeş Akça, Ebru Gündeş'le görüşmek için sosyal medya üzerinden birkaç kez mesaj atmış ancak şarkıcı görüşmeyi reddettiği için cevap vermemiş.

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