Ebru Gündeş ve Reza Zarrab arasında yeni kavga: Mahkemelik oldular

EBRU GÜNDEŞ KIZINI DA KUZEY MAKEDONYA VATANDAŞI YAPTI

Cumhuriyet'in edindiği bilgilere göre; Reza Zarrab'ın Kuzey Makedonya vatandaşı olması nedeniyle yasal haklarını kullanan kızı Alara'nın da Kuzey Makedonya vatandaşlığına başvuru yapıp vatandaşlık hakkı elde ettiği öğrenildi.