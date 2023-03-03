Ebru Gündeş ve Reza Zarrab arasında yeni kavga: Mahkemelik oldular
Ebru Gündeş ve Amerika'da yaşayan eski eşi Reza Zarrab mahkemelik oldu.
Şarkıcı Ebru Gündeş ve ABD'de bulunan eski eşi Reza Zarrab mahkemelik oldu. ABD'deki Halkbank davası sonrasında Türkiye'den kaçan Reza Zarrab, ABD'de bir süre tutuklu kalmış sonrasında serbest bırakılmıştı.
Aynı zamanda Kuzey Makedonya vatandaşı olan Reza Zarrab'ın Türkiye'ye giriş yapması durumunda tutuklanması bekleniyor.
EBRU GÜNDEŞ KIZINI DA KUZEY MAKEDONYA VATANDAŞI YAPTI
Cumhuriyet'in edindiği bilgilere göre; Reza Zarrab'ın Kuzey Makedonya vatandaşı olması nedeniyle yasal haklarını kullanan kızı Alara'nın da Kuzey Makedonya vatandaşlığına başvuru yapıp vatandaşlık hakkı elde ettiği öğrenildi.
İşlemleri bizzat Ebru Gündeş'in Kuzey Makedonya'da tamamladığı öğrenildi.