Ebru Gündeş ve Reza Zarrab arasında yeni kavga: Mahkemelik oldular

Ebru Gündeş ve Amerika'da yaşayan eski eşi Reza Zarrab mahkemelik oldu.

Ebru Gündeş ve Reza Zarrab arasında yeni kavga: Mahkemelik oldular - Resim: 1

Şarkıcı Ebru Gündeş ve ABD'de bulunan eski eşi Reza Zarrab mahkemelik oldu. ABD'deki Halkbank davası sonrasında Türkiye'den kaçan Reza Zarrab, ABD'de bir süre tutuklu kalmış sonrasında serbest bırakılmıştı.

1 10
Ebru Gündeş ve Reza Zarrab arasında yeni kavga: Mahkemelik oldular - Resim: 2

Aynı zamanda Kuzey Makedonya vatandaşı olan Reza Zarrab'ın Türkiye'ye giriş yapması durumunda tutuklanması bekleniyor.

2 10
Ebru Gündeş ve Reza Zarrab arasında yeni kavga: Mahkemelik oldular - Resim: 3

EBRU GÜNDEŞ KIZINI DA KUZEY MAKEDONYA VATANDAŞI YAPTI

Cumhuriyet'in edindiği bilgilere göre; Reza Zarrab'ın Kuzey Makedonya vatandaşı olması nedeniyle yasal haklarını kullanan kızı Alara'nın da Kuzey Makedonya vatandaşlığına başvuru yapıp vatandaşlık hakkı elde ettiği öğrenildi.

3 10
Ebru Gündeş ve Reza Zarrab arasında yeni kavga: Mahkemelik oldular - Resim: 4

İşlemleri bizzat Ebru Gündeş'in Kuzey Makedonya'da tamamladığı öğrenildi.

4 10