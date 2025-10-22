Ebru Gündeş ve Murat Özdemir Ayrılığında Yasak Aşk İddiası Ortalığı Karıştırmıştı! Elif Buse Doğan Sessizliğini Bozdu

Elif Buse Doğan, Ebru Gündeş ve Murat Özdemir’in boşanmasına neden olduğu yönündeki iddialara yanıt verdi. Ünlü şarkıcı, “Hepsi yalan ve iftiradır. Aile kurumuna sonuna kadar bağlıyım, yasal yollara başvuracağım” dedi.

Ebru Gündeş ve Murat Özdemir Ayrılığında Yasak Aşk İddiası Ortalığı Karıştırmıştı! Elif Buse Doğan Sessizliğini Bozdu
A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

Şarkıcı Ebru Gündeş, Şubat 2024’te nikah masasına oturduğu iş insanı Murat Özdemir ile geçtiğimiz ay yollarını ayırmıştı. 1,5 yıllık evliliklerini sonlandıran Gündeş, ayrılık nedenini “fikir ayrılıkları” olarak açıklamıştı. Ancak son günlerde magazin gündemini sarsan yeni bir iddia ortaya atıldı. Bazı magazin kaynaklarına göre, Özdemir’in Ebru Gündeş’i meslektaşı Elif Buse Doğan’la aldattığı ileri sürüldü.

“YALAN VE İFTİRADIR”

Ebru Gündeş ve Murat Özdemir Ayrılığında Yasak Aşk İddiası Ortalığı Karıştırmıştı! Elif Buse Doğan Sessizliğini Bozdu - Resim : 1
Elif Buse Doğan, Ebru Gündeş ve Murat Özdemir’in boşanmasına neden olduğu yönündeki iddialara yanıt verdi

Hakkındaki söylentilerin ardından sessizliğini bozan Elif Buse Doğan, sosyal medya hesabından yazılı bir açıklama yayımladı. Ünlü şarkıcı, çıkan haberleri kesin bir dille yalanladı.

Doğan açıklamasında şu ifadeleri kullandı:

“Son günlerde hakkımda çıkan haberlerin ardı arkası kesilmediği için bu açıklamayı yapmak zorunda kalıyorum. Özel hayatımla ilgili bugüne kadar hiçbir zaman konuşmadım ve konuşmak istemememe rağmen, bu kez açıklama yapmak durumunda bırakıldım. Haberlere konu olan kişiyle on gün önce arkadaş grubum aracılığıyla tanıştığım doğrudur. Bunun dışında yazılan ve paylaşılan tüm iddialar tamamen yalandır ve gerçeği yansıtmamaktadır.”

“AİLE KURUMUNA SONUNA KADAR BAĞLIYIM”

Ebru Gündeş ve Murat Özdemir Ayrılığında Yasak Aşk İddiası Ortalığı Karıştırmıştı! Elif Buse Doğan Sessizliğini Bozdu - Resim : 2
Elif Buse Doğan

Elif Buse Doğan açıklamasının devamında, kendisine yöneltilen iddialar nedeniyle hukuki yollara başvuracağını belirterek, "Aile kurumuna ve geleneksel değerlere sonuna kadar bağlı biri olarak, ‘boşanmaya neden olduğum’ yönündeki bu iftiraları ortaya atan herkes hakkında yasal süreci başlatacağım. Bu tür asılsız iddialar karşısında susmayacağım." dedi.

Evliliklerine İhanet Neşteri Mi Vuruldu? Ebru Gündeş'ten Boşanan Murat Özdemir Gönlünü Ünlü Şarkıcıya KaptırdıEvliliklerine İhanet Neşteri Mi Vuruldu? Ebru Gündeş'ten Boşanan Murat Özdemir Gönlünü Ünlü Şarkıcıya KaptırdıGözden Kaçmasın

Eşinin Gözaltına Alındığını Gerçek Gündem Duyurmuştu, Ebru Gündeş’ten Eşine Büyük Şok! Herkesin Konuştuğu İddia 1 Yıl Sonra Gerçek OlduEşinin Gözaltına Alındığını Gerçek Gündem Duyurmuştu, Ebru Gündeş’ten Eşine Büyük Şok! Herkesin Konuştuğu İddia 1 Yıl Sonra Gerçek OlduMagazin

Kaynak: Haber Merkezi

Etiketler
Ebru Gündeş Murat Özdemir
Fenerbahçe’de Beklenmedik Deprem! Tedesco’nun Çıkacağı Son Maçı Açıkladı: İşte Yerine Gelecek O İsim… Çıkacağı Son Maçı Açıkladı! İşte Yerine Gelecek İsim
Hilal Cebeci’nin Son Halini Görenler Tanıyamadı! Değişimi Sosyal Medyayı Salladı 90'ların Yıldızıydı! Son Halini Görenler Tanıyamadı
Kadıköy’de Skandal! Yaşananlara Dayanamadı Apar Topar Stadı Terk Etti Kadıköy’de Skandal! Stadı Apar Topar Terk Etti
Fenomen Dizi İçin Karar Verildi! İki Ünlü Oyuncu Diziye Veda Etti Fenomen Dizi İçin Karar! İki Oyuncu Veda Etti
ÇOK OKUNANLAR
CHP 39. Kurultay Sürecine İptal İstemi! 39'uncu Kurultay Sürecine İptal İstemi!
Yurtta Sağanak Alarmı! Meteoroloji Uyardı: Kuvvetli Yağış Kapıda Meteoroloji Uyardı! Kuvvetli Yağış Kapıda
Milyonlarca Ev Sahibine Vergi Şoku! Kira Gelirine Çifte Vergi Geliyor! Cüzdanlar Fena Sarsılacak Milyonlarca Ev Sahibine Vergi Şoku! Kira Gelirine Çifte Vergi Geliyor! Cüzdanlar Fena Sarsılacak
SGK'dan Milyonlara Nefes Aldıracak Düzenleme! O Borçlar Tamamen Silinecek SGK'dan Milyonlara Nefes Aldıracak Düzenleme! O Borçlar Tamamen Silinecek
İstinaf Zehra Kınık’a Verilen Cezayı Bozdu İstinaf Zehra Kınık’a Verilen Cezayı Bozdu