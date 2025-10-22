Ebru Gündeş ve Murat Özdemir Ayrılığında Yasak Aşk İddiası Ortalığı Karıştırmıştı! Elif Buse Doğan Sessizliğini Bozdu

A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

Şarkıcı Ebru Gündeş, Şubat 2024’te nikah masasına oturduğu iş insanı Murat Özdemir ile geçtiğimiz ay yollarını ayırmıştı. 1,5 yıllık evliliklerini sonlandıran Gündeş, ayrılık nedenini “fikir ayrılıkları” olarak açıklamıştı. Ancak son günlerde magazin gündemini sarsan yeni bir iddia ortaya atıldı. Bazı magazin kaynaklarına göre, Özdemir’in Ebru Gündeş’i meslektaşı Elif Buse Doğan’la aldattığı ileri sürüldü.

“YALAN VE İFTİRADIR”

Elif Buse Doğan, Ebru Gündeş ve Murat Özdemir’in boşanmasına neden olduğu yönündeki iddialara yanıt verdi

Hakkındaki söylentilerin ardından sessizliğini bozan Elif Buse Doğan, sosyal medya hesabından yazılı bir açıklama yayımladı. Ünlü şarkıcı, çıkan haberleri kesin bir dille yalanladı.

Doğan açıklamasında şu ifadeleri kullandı:

“Son günlerde hakkımda çıkan haberlerin ardı arkası kesilmediği için bu açıklamayı yapmak zorunda kalıyorum. Özel hayatımla ilgili bugüne kadar hiçbir zaman konuşmadım ve konuşmak istemememe rağmen, bu kez açıklama yapmak durumunda bırakıldım. Haberlere konu olan kişiyle on gün önce arkadaş grubum aracılığıyla tanıştığım doğrudur. Bunun dışında yazılan ve paylaşılan tüm iddialar tamamen yalandır ve gerçeği yansıtmamaktadır.”

“AİLE KURUMUNA SONUNA KADAR BAĞLIYIM”

Elif Buse Doğan

Elif Buse Doğan açıklamasının devamında, kendisine yöneltilen iddialar nedeniyle hukuki yollara başvuracağını belirterek, "Aile kurumuna ve geleneksel değerlere sonuna kadar bağlı biri olarak, ‘boşanmaya neden olduğum’ yönündeki bu iftiraları ortaya atan herkes hakkında yasal süreci başlatacağım. Bu tür asılsız iddialar karşısında susmayacağım." dedi.

