'Durumu Ağırlaştı' İddiası Gündem Olmuştu... Danla Bilic’in Sağlık Durumu Belli Oldu

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Sosyal medya fenomeni Danla Bilic, yaklaşık dört yıl önce yaptırdığı Aquafilling dolgusunun ardından yaşadığı sağlık sorunları nedeniyle yeniden ameliyat masasına yattı. Bilic’in sağlık durumunun ağırlaştığı yönündeki iddiaların ardından yakın arkadaşı Ece Kırtanır açıklama yaparak operasyonun tamamlandığını ve fenomen ismin durumunun iyi olduğunu duyurdu.

DOLGU MADDESİNİN VÜCUDUNA YAYILDIĞINI AÇIKLAMIŞTI

Danla Bilic, geçmişte kalça bölgesine yaptırdığı Aquafilling işleminin zaman içerisinde ciddi sağlık sorunlarına neden olduğunu açıklamıştı.

Dolgu maddesinin uygulandığı bölgeden farklı dokulara yayıldığını belirten Bilic, maddenin bacaklarına, sırtına ve kaburgalarına kadar ilerlediğini ifade etmişti. Yaşadığı süreci takipçileriyle paylaşan fenomen isim, dolgunun dokularda enfeksiyona yol açması nedeniyle tedavi sürecinin uzun ve zorlu geçtiğini söylemişti.

DAHA ÖNCE 6 KEZ AMELİYAT OLDU

Sağlığına kavuşabilmek amacıyla daha önce altı kez dolgu temizleme operasyonu geçiren Danla Bilic, devam eden sağlık sorunları nedeniyle bir kez daha ameliyata alındı. Operasyon haberinin ardından sosyal medyada Bilic’in sağlık durumunun ağırlaştığı yönünde çeşitli iddialar gündeme geldi.

YAKIN ARKADAŞINDAN AÇIKLAMA GELDİ

Kısa sürede yayılan iddialar üzerine Danla Bilic’in yakın arkadaşı Ece Kırtanır açıklama yaptı.

Bilic’in sabah saatlerinde ameliyata alındığını ve operasyonun tamamlandığını belirten Kırtanır, “Ameliyattan çıktı, sağlık durumu iyi” ifadelerini kullanarak endişeleri giderdi.

AQUAFILLING NEDİR?

Aquafilling; kalça ve göğüs gibi vücut bölgelerine hacim kazandırmak amacıyla kullanılan, büyük oranda su içerdiği belirtilen ameliyatsız bir dolgu uygulaması olarak biliniyor.

Vücuda enjekte edilen dolgu maddesi, cerrahi işlem uygulanmadan ilgili bölgede hacim artışı sağlamayı amaçlıyor. Ancak bazı kişilerde zaman içerisinde dolgunun çevre dokulara yayılması, enfeksiyon ve farklı sağlık sorunları gibi komplikasyonların ortaya çıkabildiği belirtiliyor.

Kaynak: Haber Merkezi