Henüz çocuk yaşta "dünyanın en güzel kızı" unvanını alan Thylane Blondeau, tatilini Saint Tropez’de geçiriyor. Siyah mayosuyla objektiflere yansıyan 24 yaşındaki Fransız model, zarafeti ve sade şıklığıyla plajda tüm dikkatleri üzerine çekti.

'Dünyanın En Güzel Kızı' Thylane Blondeau Plajda Görüntülendi! Güzelliğiyle Nefes Kesti
Henüz küçük yaşta 'dünyanın en güzel kızı' unvanını alan Fransız model Thylane Blondeau, yaz tatilini Fransa’nın gözde turistik bölgesi Saint Tropez’de sürdürüyor. 24 yaşındaki ünlü isim, siyah mayosu ve sade ama şık plaj stiliyle objektiflere yansıdı.

Günün erken saatlerinde sahil kenarında görüntülenen Blondeau, siyah çerçeveli güneş gözlüğü ve altın takılarıyla zarif görünümünü tamamladı. Öğle yemeğinin ardından denize girerek güneşli havanın tadını çıkaran model, fiziği ve doğal güzelliğiyle yine dikkatleri üzerine çekti. Yıllar geçse de sahip olduğu yüz hatları ve zarafetiyle gündemden düşmeyen Blondeau, verdiği pozlarla bir kez daha adından söz ettirmeyi başardı.

'Dünyanın En Güzel Kızı' Thylane Blondeau Plajda Görüntülendi! Güzelliğiyle Nefes Kesti - Resim : 1

THYLANE BLONDEAU KİMDİR?

2001 yılının Nisan ayında Fransa’da dünyaya gelen Thylane Blondeau, koç burcudur. Göz rengi mavi, boyu 1.70 cm, kilosu ise 53’tür. 2004 yılında ve 2019 yılının Şubat ayında iki kez dünyanın en güzel kızı ünvanını almıştır. Babası Fransız asıllı eski futbolcu Patrick Blondeau’dur. Annesi ise Moda tasarımcısı, oyuncu ve sunucu Veronika Loubry.. Ayrton Romeo isminde bir de erkek kardeşi vardır.

'Dünyanın En Güzel Kızı' Thylane Blondeau Plajda Görüntülendi! Güzelliğiyle Nefes Kesti - Resim : 2

MODELLİĞE 3 YAŞINDA BAŞLADI

Modellik kariyerine henüz 3 yaşındayken Jean Paul Gaultier tarafından keşfedilerek adım atan Blondeau, 4 yaşında podyumda yürüdü, 10 yaşında Vogue Paris kapağına çıkarak moda dünyasında bir ilke imza attı. Miu Miu, Dolce & Gabbana, Versace, Ralph Lauren, L’Oréal Paris ve Hugo Boss gibi dev markalarla çalışan model, kariyerine başarıyla devam ediyor.

