Dünyaca Ünlü Grup Geri Dönüyor

K-pop efsanesi BTS, 18 aylık askerlik görevlerinin ardından sahnelere dönüyor. Grup, askerlik sonrası ilk albümünün kayıtlarını tamamladı ve 2026 baharında başlayacak dünya turnesi için hazırlıklara başladı. Hayranlar, bu büyük dönüş için gün sayıyor.

Son Güncelleme:
Dünyaca Ünlü Grup Geri Dönüyor
A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

K-pop dünyasının sevilen gruplarından BTS, uzun süredir beklenen dönüşünü resmen duyurdu. Tüm üyelerin 18 aylık zorunlu askerlik görevini tamamlamasının ardından grup, yeniden sahnelere çıkmaya hazırlanıyor.

YENİ ALBÜMÜN KAYDI TAMAMLANDI

Grup, askerlik sonrası ilk albümlerinin kayıt sürecinin tamamlandığını açıkladı. BigHit Music tarafından yapılan açıklamada, albümün “grubun yeniden doğuşunu simgeleyen, güçlü ve duygusal bir hikâyeye sahip” olacağı belirtildi. Hayranlar, BTS’in müzikal olarak nasıl bir dönüş yapacağını büyük bir merakla bekliyor.

Dünyaca Ünlü Grup Geri Dönüyor - Resim : 1

2026’DA DÜNYA TURNESİ BAŞLIYOR

BTS sadece yeni albümle değil, aynı zamanda dünya turnesiyle de sahnelere dönecek. Şirket, 2026 baharında başlayacak turnenin Asya, Avrupa, Kuzey Amerika ve Latin Amerika’yı kapsayacağını duyurdu. Turnenin ilk durağının ise Seul olacağı tahmin ediliyor.

Sosyal medyada kısa sürede gündem olan açıklama sonrası, “BTSIsBack” etiketi dünya genelinde trend oldu. Milyonlarca ARMY üyesi, grubun dönüşüne dair mesajlar paylaşarak

K-pop Yıldızına 'Cinsel Saldırı' Suçundan Hapis CezasıK-pop Yıldızına 'Cinsel Saldırı' Suçundan Hapis CezasıMagazin
Dünyaca Ünlü K-Pop Yıldızı Evinde Ölü BulunduDünyaca Ünlü K-Pop Yıldızı Evinde Ölü BulunduMagazin

Kaynak: Haber Merkezi

Etiketler
BTS
Son Güncelleme:
TFF’den Galatasaray’a Soğuk Duş! Hacıosmanoğlu’ndan Taraftarı Çıldırtan Karar: Tepki Üstüne Tepki Yağıyor TFF'den Çıldırtan Karar! Tepki Üstüne Tepki Yağıyor
Güllü'nün Kızı Tuğyan Ülkem Gülter İle İlgili Şok İtiraf! Her Şeyi Değiştirecek İfade Ortaya Çıktı Güllü'nün Kızı Tuğyan Ülkem Gülter İle İlgili Şok İtiraf! Her Şeyi Değiştirecek İfade Ortaya Çıktı
Yeşilçam'da Yaprak Dökümü... Efsane Jön Engin Çağlar Hayatını Kaybetti Efsane Jön Trafik Kazasında Hayatını Kaybetti
Fenerbahçe’de Hüsran! Devre Arası Gidecek Yıldızı Resmen Açıkladı: Saran Bu Sefer Affetmeyecek Devre Arası Gidecek Oyuncuyu Açıkladı
Dev Bütçeli ‘Aşk ve Gözyaşı’ Hüsranla Bitti! Final Tarihi Belli Oldu Dev Bütçeli ‘Aşk ve Gözyaşı’ Hüsranla Bitti! Final Tarihi Belli Oldu
Muazzez Abacı'dan Kötü Haber! Apar Topar Hastaneye Kaldırıldı Muazzez Abacı'dan Kötü Haber
ÇOK OKUNANLAR
Meteoroloji’den Beklenmedik Kasım Uyarısı! Güne Başlamadan Önce Buna Dikkat Edin Meteoroloji’den Beklenmedik Kasım Uyarısı! Güne Başlamadan Önce Buna Dikkat Edin
Faizler Düştü, Altın Bozdurma Dalgası Başladı: Yeni Yatırım Adresi Konut Faizler Düştü, Altın Bozdurma Dalgası Başladı: Yeni Yatırım Adresi Konut
Kahvehanede Dehşet! Emekli Polis 2 Kişiyi Öldürdü, 2 Kişiyi Yaraladı Kahvehanede Dehşet! Emekli Polis 2 Kişiyi Öldürdü, 2 Kişiyi Yaraladı
Kartal'da Panik Anları! Kolonlar Çatladı, Bina Mühürlendi Kartal'da Panik Anları! Kolonlar Çatladı, Bina Mühürlendi
Gerilim Büyüyor: Trump’tan Şok Saldırı Talimatı! Askeri Seçenek Masada Gerilim Büyüyor: Trump’tan Şok Saldırı Talimatı! Askeri Seçenek Masada