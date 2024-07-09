Dünyaca Ünlü Çift Boşandı

Dünyaca ünlü ABD’li oyuncu çift Jason Momoa ve Lisa Bonet, resmen boşandı.

Los Angeles Bölge Mahkemesi tarafından alınan karar ile çiftin evliliği feshedildi. Boşanma işleminin yasal olarak mümkün olan en kısa sürede tamamlandığı ve herhangi bir anlaşmazlık yaşanmadığı belirtildi.

Varlıklarını nasıl paylaşacakları konusunda anlaşmaya varan çift, birbirlerinden maddi tazminat talep etmedi.

Ünlü çift, 16 yaşındaki kızları Lola Iolani Momoa ve 15 yaşındaki oğulları Namakae Kea Momoa'nın velayetini ortak olarak alacaklar.