Dubai’den Demet Özdemir’e Çok Konuşulacak Ödül

Yeni projesi festival filmi Cinlerin Düğünü ile hayranlarıyla buluşmaya hazırlanan ünlü oyuncu Demet Özdemir, Dubai'de organize edilen festivalde ödüle layık görüldü.

Özdemir, Ayırt Edici Uluslararası Arap Festivalleri Ödülleri olan DIAFA ödül töreninde 'Uluslararası En İyi Kadın Oyuncu' ödülü aldı.

ELBİSESİ VE MAKYAJI BÜYÜLEDİ

Ödül törenine kırmızı, kabarık, saten bir elbise ile katılan Özdemir, hem güzelliğiyle büyüledi hem de törene damga vurdu. Güzel oyuncunun elbisesi kadar saçı ve makyajı da dikkat çekti. Tarzı sosyal medyada kısa sürede gündem olan Özdemir’e çok sayıda hayranından destek ve tebrik mesajı yağdı.

“KİLOMETRELERİN SADECE SAYILAR OLDUĞUNU FARK ETTİRDİNİZ”

Özdemir, ödül töreninde yaptığı konuşmada “Çok heyecan verici burada sizlerle birlikte olmak. İsmim açıklandıktan sonra çok mesaj aldım. Kilometrelerin sadece sayılar olduğunu bana fark ettirdiniz” ifadelerini kullandı.

Son olarak Adım Farah dizisiyle ekranlara gelen Özdemir’in İlhan Şen'in başrolünde yer alacağı festival filmi olan Cinlerin Düğünü ile anlaşmaya vardığı öğrenilmişti.

Kaynak: Gerçek Gündem