Doğukan Manço hastanelik oldu: "Bir çatal aldım..."

Barış Manço' nun oğlu Doğukan Manço, hastanelik oldu. Ünlü isim, hastane odasından paylaşım yaptı.

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Doğukan Manço hastanelik oldu: "Bir çatal aldım..."

Barış Manço' nun oğlu Doğukan Manço, katıldığı bir düğünde yediği yemek nedeniyle hastanelik oldu. Erken müdahaleyle rahatsızlığını atlattığını söyleyen Manço, "Bu sefer de yırttık…” ifadelerini kullandı.

Manço, sosyal medya hesabından serum alırken fotoğrafını paylaşarak şu notu düştü:

"Bu sefer de yırttık... Patlıcana anafilaktik şok seviyesinde alerijim var. Yakınlarım bilir. Yani müdehale edilmezse solunum yolum tıkanıncaya kadar ağır reaksiyonlar veriyor vücudum. Bu hayatımda 3. kez başıma geliyor. Bir düğünde karanlıkta gelen yemeği gözüm seçemeyince emin olmak için garsona "püre mi patlıcan mı" diye sordum. Püre dedi. Sadece bir çatal ucu aldım ve patlıcan olduğunu anladım. Kısa sürede belirtilerden etkilendiğimi anlayıp soluğu hastanede aldım. Erken müdehale ile toparladım. Garson muhtemelen genç oluşu sebebiyle heyecanlandı ,ne dediğini bilmiyordu ya da patlıcan püresi diye algıladı. Şuan için iyiyim."

Doğukan Manço hastanelik oldu: "Bir çatal aldım..." - Resim : 1

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