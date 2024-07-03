Dizi Setinde Kaza: Ünlü Oyuncu Korku Dolu Anları Anlattı

Başrollerini Erkan Petekkaya ve Sezin Akbaşoğulları ile paylaştığı O Kız dizisinde hayat verdiği Zeynep karakteri ile adından söz ettiren Dilin Döğer şimdilerde Kudüs Fatihi Selahaddin Eyyubi dizisinde Süreyya Hatun karakterine hayat veriyor.

Başarılı oyunculuğuyla dikkat çeken Dilin Döğer, Süreyya Hatun karakteriyle geniş bir hayran kitlesine ulaştı. Dizideki sahneleri çok beğenilen ünlü oyuncu sette yaşadığı bir kazayı anlattı.

"ATIN NE YAPACAĞINI KESTİREMİYORSUNUZ"

Büyük bir kaza atlattığını söyleyen Döğer at binme sahnesinde kaza geçirdiğini söyledi. Döğer şöyle konuştu; Eğitim veren hocamız çok iyiydi. Ama günün sonunda atın ne yapacağını kestiremiyorsunuz. Gün boyu belki çok yorulduğu için bacağıma tekme yedim. Uzun süre bacağımda iz bıraktı"