Dilan Polat'ın ablası Sıla Doğu intihar etti iddiası: Avukatından açıklama geldi
Kara para aklama, vergi kaçırma, tetikçi tutma gibi iddialarla mal varlığı araştırılan Dilan Polat’ın ablası Sıla Doğu hakkında bir iddia daha ortaya atıldı.
Birkaç gündür Türkiye’nin gündeminde popülerliğini koruyan Dilan Polat ve Engin Polat çifti hakkında farklı iddialar gelmeye devam ediyor.
Kokain kullandığını itiraf eden gözaltına alındıktan sonra serbest bırakılan Dilan Polat’ın ablası Sıla Doğu hakkındaki iddia büyük dikkat çekti. Gazeteci Erk Acarer, Sıla Doğu’nun intihar ettiğini iddia etti.
Twitter hesabından bir belge paylaşan Acarer, şunları söyledi: Polat ailesine ilişkin yeni bilgiler var. Haklarında 2 ayrı soruşturma dosyası var! Bu soruşturmalar kapsamında 17 kişi şüpheli. Aile hakkında alınan koruma kararları Beykoz 2. Aile mahkemesi tarafından aleyhte bozuldu.
Emniyetin genel kanısı, Polatlar’ın güzellik merkezlerini kendilerinin kurşunlattıkları yönünde. Sıla Doğu’nun intihar girişiminde bulunduğu ve hastaneye kaldırıldığı gelen bilgiler arasında.
Sıla Doğu'nun avukatı Osman Eryiğit sosyal medya hesabından konuyla bir açıklama yaptı. Eryiğit, "Sıla Doğu'nun intihar girişiminde bulunduğuna dair haberler gerçeği yansıtmamaktadır" diyerek intihar olayını yalanladı.
Lüks yaşantılarıyla eleştirilerin hedefi haline gelen çiftin tetikçi tutup ünlü bir sanatçı Banu Parlak’ın dükkanını kurşunlattığı da iddia edilmişti. Dilan Polat’ın ablası Sıla Doğu, 2020 yılında açtığı bir canlı yayını esnasında kokain kullandığını itiraf ettiği videonun yayılmasının ardından gözaltına alınıp serbest bırakılmıştı.