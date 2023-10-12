Dilan Polat'ın ablası Sıla Doğu intihar etti iddiası: Avukatından açıklama geldi

Twitter hesabından bir belge paylaşan Acarer, şunları söyledi: Polat ailesine ilişkin yeni bilgiler var. Haklarında 2 ayrı soruşturma dosyası var! Bu soruşturmalar kapsamında 17 kişi şüpheli. Aile hakkında alınan koruma kararları Beykoz 2. Aile mahkemesi tarafından aleyhte bozuldu.