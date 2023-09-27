'Dilan Polat, tetikçi tuttu' iddiası: 'Başıma bir şey gelirse sorumlusu o...'
İş insanı ve fenomen Dilan Polat ile eşi hakkında ortaya bomba bir iddia atıldı. Şarkıcı Banu Parlak, kendisini vurdurtmak için Dilan Polat ve eşinin tetikçi tuttuğunu öne sürerek şikayetçi oldu.
İş insanı ve fenomen Dilan Polat ile eşi hakkında ortaya bomba bir iddia atıldı. Şarkıcı Banu Parlak, kendisini vurdurtmak için Dilan Polat ve eşinin tetikçi tuttuğunu öne sürerek şikayetçi oldu.
Dilan Polat ve eşi Engin Polat son olarak kara para aklama iddialarıyla gündem olmuştu. Şarkıcı ve güzellik merkezi sahibi Banu Parlak da çift hakkında "Başıma bir şey gelirse sorumlusu Dilan Polat ve Engin Polat'tır" ifadelerini kullandı.
"İLK HUSUMETİMİZ BEN GÜZELLİK MERKEZİ AÇTIĞIMDA BAŞLADI"
Dilan Polat ile iki yıl önce yaşadığı bir olay yüzünden davalık olduğunu söyleyen Parlak, sosyal medya hesabından paylaştığı videoda şu ifadeleri kullandı: "Dilan Polat ile bundan 2 sene öncesine kadar aramızda yaşanan husumet nedeniyle bana İstanbul'dan ret aldıkları için Niğde'den 38 gün hapis cezası aldırmışlardı.
Bu karar adalet yerini bularak bozuldu, ilk husumetimiz ise ben güzellik merkezi açtığımda başlamıştı 'benim güzellik merkezim varken sen nasıl güzellik merkezi açarsın' diye sonrasında olaylar kapandı. Ben kapandı sanmışım bunlar oturdukları semtte bir gencin parasını alarak borç adı altında bu parayı geri vermek için Banu Parlak'ı vurmayı şart koşmuşlar çocuk da yapmamış.