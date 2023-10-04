Dilan Polat, tedavisi olmayan 'Lupus' hastalığına yakalandığını açıklandı
Ünlü sosyal medya fenomeni ve bir süredir gündemden düşmeyen Dilan Polat, kelebek hastalığı olarak da tanımlanan lupus hastalığına yakalandığını açıkladı. Instagram hesabından yaptığı açıklamada test sonucunun pozitif geldiğini duyuran Dilan Polat tekrar gündem oldu.
Hakkında çıkan çeşitli iddialar nedeniyle bir süredir gündemden düşmeyen Dilan Polat, Instagram hesabı üzerinden lupus hastalığına yakalandığını duyurdu. Bir anda yayılan haberin ardından "Lupus hastalığı nedir, belirtileri nelerdir ve bulaşıcı mı? Lupus hastalığı tedavisi var mı?" sorularına yanıt aranmaya başlandı. Peki; kelebek hastalığı nedir, belirtileri nelerdir ve tedavisi var mı? İşte yanıtı.
Son günlerde eşi Engin Polat ile haklarında kara para aklama ve vergi kaçakçılığı suçlaması bulunan Dilan Polat, Lupus hastalığına yakalandı. Ağlayarak hastalığından bahseden ünlü isim, tedavisinin olmadığını ve dayanılmaz ağrıları olduğunu söyledi.
"AĞRILARIMDAN YÜRÜYEMİYORUM"
Instagram hesabından test sonucunu paylaşan Dilan Polat, "Pozitif Lupus hastası olduğumu öğrendim. Biliyordum hasta olduğumu hissediyordum. Düzenli kortizon ve tahlil yaptırmam gerekiyormuş. Önümde uzun bir yol var. Allah'ım yardım et bana ağrılarımdan yürüyemiyorum" dedi.
"TEDAVİSİ OLAN BİR HASTALIK DEĞİL"
Daha sonra ağladığı bir fotoğrafı paylaşan Polat, "Kelebek gibi kalbim var beni. Vücudumda da kelebek hastalığı başlamış meğerse anlamıştım. Ağrılarımdan biliyordum zaten ara ara böbreğime vuran ağrı da beni rahatsız etmeye başlamıştı. İnsan sağlığı ne kadar önemli. Stres üzüntü ne büyük problem vücudumuza. Yapmayın stres demeyeceğim size çünkü elinizde değil biliyorum ama sizi bu raddelere getiren herkesi Allah'a havale edin. Allah çok büyük.
Tedavisi olan bir hastalıkta değil sadece bastırabiliyorlar. Ömür boyu vücutta. Şimdi kafam çok karışık vücudum ağrıyor çok ağrıyor dayanılmayacak ağrılarım var. Umarım kontrol altına alınır ve umarım ağrılarım geçer. Sizi çok seviyorum. Kendinize çok sağlıkla bakın" ifadelerini kullandı.
LUPUS HASTALIĞI NEDİR?
Sistemik Lupus Eritematozus (SLE) (Systemical Lupus Erythematosus) ya da Yaygın Lupus Kızarıklığı, Sistemik Lupus Eritematozus (SLE, doktorlar arasında Lupus olarak da adlandırılır), sebebi bilinmeyen cilt, eklem, böbrek, kalp zarı (perikard), akciğer zarı (plevra) gibi birçok doku ve organ iltihabına bağlı çok sayıda bulgularla giden, değişik seyir gösteren ve bağışıklık sisteminin bozuk çalışması sonucu ortaya çıkan bir hastalıktır.
Lupus sözcüğü, Latincede “kurt” anlamında olup ciltte çıkan yaraların tahrip edici özelliğini ifade eder. 1872 yılında Kaposi, hastalığın sadece cildi değil vücudun değişik organlarını etkileyen bir hastalık olduğunu fark etmiştir.
HASTALIĞIN BELİRTİLERİ NELER?
Hastalığın başlangıcında hastalarda yorgunluk ve eklem şişmesi gibi bir veya iki yakınma olur. Sonra SLE’nin diğer özellikleri gelişebilir. Tutulan organlara göre hastalığın şiddeti hastadan hastaya değişir. Lupus hastalığı tamamen ortadan kalkmayan ancak alevlenen ve sönen, belli dönemlerde ilaçlarla yatıştırılması gereken bir hastalıktır. Tanı konduğunda çoğu hastada yorgunluk, ateş ve kilo kaybı gibi yakınmalar görülür.
SLE’li hastaların yaklaşık %90’ında ilk yakınma eklem iltihabı (artritis) veya eklem ağrısıdır (artralji). Lupus’a bağlı eklem iltihabı çoğunlukla eklemlerde kalıcı hasar ya da şekil bozukluğuna neden olmaz. Deri, saç ve vücudun ıslak yüzeylerinde (mukoza) görülen bozukluklar SLE’nin ikinci en sık görülen belirtileridir (Hastaların %85’inde).
SLE’de birçok değişik tipte deri belirtileri görülebilir. Her iki yanak ve burun köprüsünü kaplayan, burun ve dudak arası oluklarda görülmeyen, karşıdan bakınca gövdesi burun olan bir kelebekmiş gibi görünen kırmızımsı döküntü (malar döküntü) olabilir. Ayrıca kurdeşen, sivilce, çıban benzeri yaralar, harita tarzı görünüm, cilt altı yağ dokusu iltihabı(inflamasyon'u), saç dökülmesi gibi diğer deri belirtileri de görülebilir. Bazen ağız ya da burun içinde zaman zaman acı verebilen yaralar çıkabilir. Raynaud belirtisi görülebilir (“reyno” okunur, soğukta el veya ayakta ortaya çıkan beyazlaşma, morarma ardında kızarma anlamına gelir).
SLE TANISI VE TEDAVİSİ
Eklem ağrıları ile birlikte vücudun birden fazla sistemini etkileyen hastalığı olan kişilerde SLE’den şüphelenilmelidir. Tanı için ilk önce AntiNükleer antikor (ANA) testi yapılmalı ve pozitif çıkan bu test sonrasında anti-dsDNA ve anti-ENA testleri gerçekleştirilmelidir. Tanı bu testlerin sonuçlarına göre verilmelidir. ANA'nın (antinükleer antikor) pozitif çıkma durumu, sadece SLE hastalarında görülen bir durum değildir. Bu pozitiflik SLE düşündürmesine karşın nihai tanı için yeterli değildir. Aynı aileden anti-DNA adı verilen bir tahlil ise daha çok Lupus’a özgüdür. Hastaların yaklaşık üçte ikisinde bulunur.
SLE iyileşme ve alevlenme dönemleriyle seyreden bir hastalıktır. Alevlenme dönemlerinde kortizon dışı antiromatizmal ilaçlar, sıtma ilaçları, kortizon ve immunsupresif (bağışıklı sistemini baskılayıcı) ilaçlar kullanılabilir.tedavide en çok kullanılan ilaç kortikosteroidlerdir.
Kortizonun kullanılmaya başlanmasından önce ölümcül olabilen bu hastalıkta bağışıklık sistemini düzenleyen tedaviler sayesinde hastalık kontrol altında tutulabilmektedir. Sistemik tam olarak ortadan kaldırılabilen bir hastalık değildir.
LUPUS HASTALIĞI BELİRTİLERİ NELER?
Kelebek hastalığının genel belirtileri şu şekilde sıralanabilir;
Halsizlik
Biçimsiz tırnaklar
Burun köprüsü ve yanakları kaplayan kelebek şeklinde döküntü
Avuç içi ve ayaklarda kabarcık, döküntüler
Böbrek fonksiyonlarında bozulma
Ateş
Sivilce benzeri şişlikler
Saç dökülmesi
Eklem ağrısı ve kaslarda tutulma
Diş problemleri
Güneş ışığı ile artan cilt lezyonları
Soğuk havadan kaynaklı beyaz veya mavi gibi görülen parmaklar
Nefes darlığı
Vücudun farklı bölgelerinde görülen kızarıklıklar
Yutma güçlüğü
Göğüs ağrısı
Baş ağrısı
Bilinç bulanıklığı
İdrarda protein görülmesi
KELEBEK HASTALIĞI (LUPUS) TEDAVİSİ VAR MI?
SLE (Sistemik Lupus Eritematozus) tedavisi oldukça karmaşık bir süreç gerektirir ve hastalığın şiddeti ve organ tutulumuna göre değişiklik gösterebilir. Genel olarak, SLE tedavisi şu önlemleri içerebilir:
Güneşten Kaçınma: SLE hastalarının güneşe maruz kalmamaları önemlidir, çünkü güneş ışığı hastalığın şiddetini artırabilir. Güneşe çıkarken koruyucu giysiler giymek ve güneş kremi kullanmak faydalı olabilir.
Sağlıklı Yaşam Tarzı: Sağlıklı bir yaşam tarzı benimsemek, hastalığın yönetiminde önemlidir. Düzenli egzersiz yapmak, dengeli beslenmek, kimyasal içerikli gıdalardan kaçınmak ve stresten uzak durmak, hastalığın semptomlarını hafifletebilir.
Enfeksiyon Önlemleri: SLE bağışıklık sistemi üzerinde etkiler yaratabilir, bu nedenle enfeksiyonlardan kaçınmak önemlidir. Aşılar ve hijyen önlemleri hastalar için daha da önemlidir.
Düzenli Kontroller: SLE hastaları düzenli olarak doktorlarına gitmelidir. Doktorları tarafından önerilen tedavilere uymak ve ilaçları düzenli kullanmak önemlidir.
İlaç Tedavisi: Organ tutulumu olan hastalar için yüksek dozda kortizon ve immünsüpresif ilaçlar gerekebilir. İlaç tedavisi, hastalığın semptomlarını kontrol altına almak ve organ hasarını önlemek için kullanılır. Ancak kortizon gibi ilaçlar, uzun süreli kullanımlarda yan etkilere yol açabileceğinden hekim kontrolünde kullanılmalıdır.
Gebelik Planlaması: SLE'li kadınlar, gebe kalmadan önce mutlaka bir doktora danışmalıdır. Gebelik planlaması sırasında ilaçlar ve tedavi planı gözden geçirilmelidir.
SLE tedavisi, hastanın genel sağlık durumu, semptomları ve organ tutulumuna bağlı olarak kişiye özgü bir yaklaşım gerektirir. Her hasta için en uygun tedavi planı, bir uzman doktor tarafından belirlenmelidir.