Dilan Polat, tedavisi olmayan 'Lupus' hastalığına yakalandığını açıklandı

"TEDAVİSİ OLAN BİR HASTALIK DEĞİL"

Daha sonra ağladığı bir fotoğrafı paylaşan Polat, "Kelebek gibi kalbim var beni. Vücudumda da kelebek hastalığı başlamış meğerse anlamıştım. Ağrılarımdan biliyordum zaten ara ara böbreğime vuran ağrı da beni rahatsız etmeye başlamıştı. İnsan sağlığı ne kadar önemli. Stres üzüntü ne büyük problem vücudumuza. Yapmayın stres demeyeceğim size çünkü elinizde değil biliyorum ama sizi bu raddelere getiren herkesi Allah'a havale edin. Allah çok büyük.