Dilan Polat servetlerini nasıl kazandıklarını açıkladı: 'Yani bir el değdi hayatına'

'NE OLDU DA BU KADAR PARAYI BULDUNUZ?'

İkinci Sayfa sunucularından olan Müge Dağıstanlı'nın "Herkes şunu merak ediyor. Yola çıktığınızda eşinin çok fazla parası yok, sende de belirli. Siz ne oldu da bu kadar parayı buldunuz? Bu değirmenin suyu nereden geliyor?" diye sormasının üzerine Dilan Polat şunları söyledi: