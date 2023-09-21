Dilan Polat servetlerini nasıl kazandıklarını açıkladı: 'Yani bir el değdi hayatına'
Son dönemde lüks yaşamıyla sık sık gündeme gelen sosyal medya fenomeni Dilan Polat, katıldığı yayında eşi Engin'le birlikte servetlerini nasıl kazandıklarını açıkladı.
Kozmetik sektörüne adım attıktan sonra bir iş kadını olarak yoluna devam eden fenomen Dilan Polat, lüks yaşantısıyla adından sık sık söz ettiriyor. Günlük yaşamını sosyal medya hesabından paylaşan Polat, katıldığı canlı yayında hayatına dair merak edilen soruları yanıtladı.
'NE OLDU DA BU KADAR PARAYI BULDUNUZ?'
İkinci Sayfa sunucularından olan Müge Dağıstanlı'nın "Herkes şunu merak ediyor. Yola çıktığınızda eşinin çok fazla parası yok, sende de belirli. Siz ne oldu da bu kadar parayı buldunuz? Bu değirmenin suyu nereden geliyor?" diye sormasının üzerine Dilan Polat şunları söyledi:
'BEN ZATEN İSTEDİĞİM YERE GİDİYORDUM'
"Aslında bu değirmenin suyu bir anda gelmiyor. Biz Engin'le 18 yıl oldu tanışalı. Evet çok küçükken güzel işler başaramadık ancak biz evlendikten sonra çok çalıştık. Engin ticaret adamı. Benim hayatım boyunca kötü günlerim olmadı. Ben zaten istediğim yere gidiyordum.
'DAYIM ÇOK BİLİNMİŞ BİR İŞ ADAMI'
Benim dayım zaten çok bilinmiş bir iş adamı. Gebze'de fabrikası var, birçok inşaat yapıyor. Engin askerden geldikten sonra dayım onda o ışığı gördü. Engin çok başarılı ve tuttuğunu koparan bir adam. Ona birkaç iş verdi. Engin alüminyum dış cephe işine girdi."