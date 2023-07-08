Dilan Polat eşi ile boşanıyor mu? Takipten çıktı ve fotoğrafları sildi!

İstanbul başta olmak üzere pek çok kentte 100'den fazla güzellik merkezinin sahibi Dilan Polat gündemden düşmüyor. Doğum günü ve evlilik yıldönümünde eşinin kendisine yaptığı milyonluk jestlerle sosyal medyada gündem olan ünlü fenomen Dilan Polat'tan kafaları karıştıran paylaşımlar birbiri ardına geldi.