Dilan Polat eşi ile boşanıyor mu? Takipten çıktı ve fotoğrafları sildi!
Sosyal medya paylaşımlarıyla sık sık gündeme gelen Dilan Polat, eşi Engin Polat ile olan fotoğraflarını sildi, takipten çıkardı. Ünlü fenomen ve iş kadını Dilan Polat'ın bu hamlesi 'Dilan Polat ve Engin Polat boşanıyor mu?' sorularına neden oldu.
İstanbul başta olmak üzere pek çok kentte 100'den fazla güzellik merkezinin sahibi Dilan Polat gündemden düşmüyor. Doğum günü ve evlilik yıldönümünde eşinin kendisine yaptığı milyonluk jestlerle sosyal medyada gündem olan ünlü fenomen Dilan Polat'tan kafaları karıştıran paylaşımlar birbiri ardına geldi.
Dilan Polat, eşi Engin Polat'ı Instagram hesabından takip etmeyi bıraktı, birlikte oldukları tüm fotoğrafları sildi.
Instagram storylerinden manidar paylaşımlarda bulunan Dilan Polat'ın bu hamleleri 'boşanıyorlar' iddialarını güçlendirdi.