Dilan Çiçek Deniz'den Cannes'da Cesur Poz! Transparan Tarzı Olay Oldu

Güneşin Kızları, Bodrum Masalı, Çukur, Tatlı Küçük Yalancılar, Alev Alev gibi dizilerde canlandırdığı rollerle hafızalara kazınan ünlü oyuncu Dilan Çiçek Deniz, Cannes Film Festivali'ne damga vurdu. Güzel oyuncunun cesur tarzı hem çok konuşuldu hem de büyük beğeni topladı.

CANNES’A DAMGA VURDU

Sinan Çetin'in oyuncu ve yönetmen oğlu Rafael Cemo Çetin ile yaşadığı aşk ile çok konuşulan ünlü oyuncu Dilan Çiçek Deniz, Cannes Film Festivali'nde kırmızı halıda boy gösterdi. Şık kombini, makyajı, saçı ve birbirinden iddialı pozları ile geceye damga vuran ünlü oyuncunun sosyal medya pozları da gündem oldu.

POZLARI OLAY OLDU

Geceye transparan ışıltılı kıyafetiyle katılan Dilan Çiçek Deniz'in cesur tarzına beğeni yağdı. Siyah transparan tarzıyla objektif karşısına geçen Dilan Çiçek Deniz, farklı pozlarıyla adından söz ettirdi.