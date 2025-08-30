Devrim Özkan Ameliyat Sonrası Tarzını Değiştirdi! Ünlü Oyuncunun Yeni İmajı Şaşırttı

A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

Galatasaraylı futbolcu Lucas Torreira ile sık sık ayrılıp barışan Devrim Özkan’ın ilişkisi yeniden sona erdi. Çift, geçtiğimiz ay barışarak birlikte tatile çıkmıştı. Ancak 15 gün süren birliktelik sonrası sosyal medyada birbirlerini takipten çıkmaları, ayrılık iddialarını doğruladı.

AMELİYAT SONRASI İLK AÇIKLAMA

Özkan, ayrılık sonrası hastaneden paylaştığı fotoğrafla ikinci kez böbrek ameliyatı olduğunu açıkladı. Ünlü oyuncu, “2. ameliyatı oldum, daha iyi olacağım. Ağrım var ama iyi hissediyorum. Sağlığınıza dikkat edin, özellikle böbreklere” diyerek takipçilerine mesaj verdi.

YENİ İMAJ SOSYAL MEDYADA GÜNDEM OLDU

Ameliyat sonrası toparlanan Özkan, önceki akşam bir arkadaşının doğum günü partisine katılarak sosyal medyada paylaşımlar yaptı. Yeni imajıyla dikkat çeken oyuncunun saçlarının ön kısmını sarıya boyattığı görüldü. Sağlık durumunun iyiye gittiğini belirten Özkan, “İyileşildi gibi, sağlığınıza çok dikkat edin” ifadelerini kullandı.

