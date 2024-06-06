Deniz Uğur'a şok! Reha Muhtar’a nafaka ödeyecek

Oyuncu Deniz Uğur ile gazeteci Reha Muhtar 2010 yılında boşandı. Çiftin bu evlilikten iki çocuğu oldu. İki ünlü isim, boşanma sonrası Mina Deniz ve Poyraz Deniz adını verdiği ikizleri için velayet savaşına girdi. Uğur, 15 yaşındaki kızına şiddet uyguladığı iddiasıyla eski eşine velayet davası açtı. Mahkeme kızları Mina'nın velayetini Deniz Uğur'a, oğulları Poyraz'ı ise Reha Muhtar'a verdi.

Uğur ile Muhtar arasında uzun süredir devam eden davada yeni bir gelişme yaşandı. Reha Muhtar, 15 yaşındaki oğlu Poyraz için Deniz Uğur'a iştirak nafakası davası açmıştı.

Sabah gazetesinden Armağan Yılmaz'ın haberine göre; İstanbul Aile Mahkemesi, tarafların yapmış oldukları savunmaların ardından kararını bildirdi. Hâkim, Deniz Uğur'un çocukları Poyraz için Reha Muhtar'a aylık 7 bin 500 lira iştirak nafakası ödemesine hükmetti.