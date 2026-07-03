Deniz Baysal ve Barış Yurtçu Boşanıyor mu? Paylaşımı Kafaları Karıştırdı

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2019 yılında dünyaevine giren Deniz Baysal ve Barış Yurtçu, son günlerde evlilikleriyle ilgili ortaya atılan iddialarla konuşuluyor. Yoğun çalışma temposunun çift arasında gerginliğe neden olduğu öne sürülürken, iddialar sosyal medyada da geniş yer buldu.

DİKKAT ÇEKEN PAYLAŞIM

Barış Yurtçu'nun sosyal medya hesabında paylaştığı, ilişkilerde güven ve hayal kırıklığını konu alan video takipçilerinin dikkatini çekti. Paylaşımın zamanlaması ise ayrılık iddialarını daha da güçlendirdi.

'BÖYLE BİR DÜŞÜŞ EN GÜÇLÜSÜNÜ BİLE DİBE BATIRIR'

Videoda şu ifadeler yer aldı:

"Benim sevilmemekle ilgili bir derdim yok, sonuçta ilişkiler böyle; sen birinden hoşlanacaksın ama onun ilgisini çekmeyecek. Bu açıdan herkes sevilmeme gerçeğiyle baş edebilir ama sevildiğini sanmak, o fena işte! Birinin seni buna inandırması, ona güvenip yaslanman ve onun çekilmesiyle düşmen... Böyle bir düşüş en güçlüsünü bile dibe batırır. Yani tam dünyadan sıyrılıp böyle 'Artık burada yaşayayım' derken evsiz kalmak... Bu bambaşka bir köksüzlük. O yüzden bu hayattaki en önemli şey, hayatını kiminle paylaşacağını doğru seçebilmek. Neşet Ertaş diyor ya, 'Sessizliğini duymayan birine sevdanı verme, göynün incinir' diye. İşte uykularının kaçmaması için evini doğru yere inşa etmen lazım."

RESMİ AÇIKLAMA GELMEDİ

Tüm bu iddialara rağmen Deniz Baysal ve Barış Yurtçu'nun sosyal medya hesaplarında birbirlerini takip etmeyi sürdürdüğü görüldü. Ayrıca çiftin birlikte yer aldığı fotoğrafların da hesaplarından kaldırılmadığı dikkat çekti. Evliliklerinde kriz yaşandığı yönündeki iddialar hakkında ise iki isimden henüz resmi bir açıklama yapılmadı.

Kaynak: Haber Merkezi